Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर में RJD विधायक के ड्राइवर की संदिग्ध मौत, घर के दरवाजे पर मिला शव; जांच में जुटी FSL और डॉग स्क्वायड

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राजद विधायक के ड्राइवर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है, जो पारू के मौजूदा राजद विधायक शंकर यादव का ड्राइवर बताया जा रहा है. शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.

घर के पास मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम

यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपड़ा गांव की है. बताया जा रहा है कि सूरज कुमार का शव उसके ही घर के दरवाजे के पास पड़ा हुआ मिला. सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर जुट गए और परिवार में कोहराम मच गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पारू थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए पुलिस टीम हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके.

FSL और डॉग स्क्वायड की टीम भी जांच में जुटी

मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. सरैया एएसपी गरिमा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने बताया कि एक डेड बॉडी बरामद हुई है. एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी है और रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

