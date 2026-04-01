Muzaffarpur Crime: भगवानपुर में युवती की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज खुलासा

Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में युवती निशा कुमारी की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम संबंध, ब्लैकमेलिंग और विश्वासघात से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर कई अहम सुराग जुटाए हैं. SDPO टाउन-2 विनिता सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महज 24 घंटे के भीतर मामले की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेजी से छापेमारी की जा रही है.

प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग का एंगल

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी राहुल कुमार यादव ने पहले निशा को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसका अश्लील फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. इस दबाव में आकर निशा उससे बात करने और विवाद सुलझाने के लिए मिलने को तैयार हुई. यह मुलाकात ही आगे चलकर एक दर्दनाक घटना में बदल गई.

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मंदिर के पास विवाद और गोलीकांड

जानकारी के अनुसार, दोनों भगवानपुर सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर के पास मिले और करीब दो घंटे तक बातचीत करते रहे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. जब मामला नहीं सुलझा, तो आरोपी ने अचानक निशा के माथे पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस जांच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया

घटनास्थल से पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक जोड़ी चप्पल और एक खोखा बरामद किया है, जो जांच में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए पूरी घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है. परिजनों के अनुसार, निशा की बहन को इस मुलाकात की जानकारी थी. फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार