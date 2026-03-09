Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3134231
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: युवक को गोलियों से भूना, बीते 4 महीने में 8वीं वारदात

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भूनकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. राजद के पूर्व विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि बीते 4 महीने में इस तरह की यह 8वीं वारदात है और पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:54 AM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर पुलिस
मुजफ्फरपुर पुलिस

Muzaffarpur Man Shot Dead: मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला. जहां अपराधियों ने एक युवक को बाजार से घर लौटने के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी. घटना रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली भराव गांव की है. युवक की मौत के बाद परिजनो में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही राजद के पूर्व विधायक मुन्ना यादव समेत कई ग्रामीण SKMCH पहुंचे और मृतक के परिजनों ढांढस बंधाते रहे. पूर्व विधायक ने इस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीते चार महीने में 8वीं हत्या हुई है और अबतक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई. 

वहीं घटना के बाद रामपुर हरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस सुराग ढूंढ रही है. जानकारी के मुताबिक, रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली भराव गांव के वार्ड संख्या 2 निवासी दिनेश राय के 35 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार बजार से घर लौट रहा था, तभी हथियारबंद अपराधियों ने रास्ते में उसे घेर लिया और एक के बाद एक तीन गोलियां मारीं. वाकदात को अंजाम देकर अपराधी बड़े आराम से मौके से फरार हो गए. घटना के बाद घायल रणधीर को SKMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें- जहानाबाद पुलिस ने 9 साल से फरार दुष्कर्म आरोपी को किया गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. मामले को लेकर डीएसपी ईस्ट वन अलय वत्स से ने बताया कि बाजार से घर को जा रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं एसकेएमसीएच पहुंचे मीनापुर विधान सभा के राजद के पूर्व विधायक मुन्ना यादव ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चार महीने में आठ हत्याएं हो गई और किसी भी हत्या में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जिले में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और आम जनता अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है. कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चूकी है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: राज्यसभा जाने से पहले फिर से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार, 12 मार्च को कटिहार से शुरू होगी यात्रा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: युवक को गोलियों से भूना, इलाके में दहशत
IND vs NZ Final
न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर भारत बना चैंपियन, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई
IND vs NZ Final
IND vs NZ Final: भारतीय टीम की जीत पर बेगूसराय में जश्न, युवाओं ने की आतिशबाजी
IND vs NZ Final
टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, सीएम नीतीश समेत इन नेताओं ने दी बधाई
Giridih news
बिहार-झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, गिरिडीह के मंझलाटोल से दो नक्सली दबोचे
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, रामपुर हरि में युवक को गोलियों से भूना
Mahnar Mahotsav 2026
वैशाली में लोक कला और परंपरा का संगम, महिला दिवस पर महनार महोत्सव का आयोजन
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: 10 दिन से लापता मासूम का खेत में मिला शव, हाथ-पैर के पंजे भी कटे मिले
Ranchi News
राष्ट्रपति के अपमान पर रांची में उबाल, बीजेपी ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला