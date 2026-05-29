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मुजफ्फरपुर-दरभंगा हाईवे पर दबंगई: टोल पार किए बिना मांगा टैक्स, विरोध करने पर स्वास्थ्यकर्मी के बेटे को पीटा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर-दरभंगा हाईवे पर दबंगई की खबर सामने आई है, जहां टोल पार किए बिना टोल कर्मियों ने स्वास्थ्यकर्मी से टैक्स की मांग की और जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 29, 2026, 06:27 PM IST

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मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन हाईवे मारपीट मामला
मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन हाईवे मारपीट मामला

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन हाईवे पर स्थित मैठी टोल प्लाजा (गायघाट थाना क्षेत्र) के पास दबंगई और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. टोल कर्मियों ने न केवल एक स्वास्थ्यकर्मी और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की, बल्कि उनके बेटे को गाड़ी से खींचकर बेरहमी से पीटा और सोने की चेन भी छीन ली. हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने मदद करने के बजाय पीड़ित परिवार को थाने जाने का 'फरमान' सुना दिया.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, एक स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवार के साथ गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग से पुराने दरभंगा-मुजफ्फरपुर रोड होते हुए मुजफ्फरपुर शहर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान मैठी टोल प्लाजा के कर्मियों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया और टोल टैक्स की मांग करने लगे. स्वास्थ्यकर्मी ने जब विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने टोल प्लाजा पार ही नहीं किया है, तो टैक्स किस बात का दें? इतना सुनते ही टोल कर्मी आपा खो बैठे और गाली-गलौज करने लगे. गाड़ी के अंदर स्वास्थ्यकर्मी की पत्नी और बेटा भी मौजूद थे. जब बेटे ने इस अभद्र भाषा का विरोध किया, तो दबंग टोल कर्मियों ने उसे जबरन गाड़ी से बाहर खींच लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी. पीड़ितों का आरोप है कि टोल कर्मियों ने महिलाओं को भी गाड़ी से उतारने की कोशिश की और युवक के गले से सोने की चेन छीन ली.

हाईवे पेट्रोलिंग के रवैये पर सवाल
इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक भूमिका हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की रही. मारपीट के बाद जब सूचना पाकर हाईवे पेट्रोलिंग मोबाइल मौके पर पहुंची, तो पीड़ित परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा. लेकिन पुलिसकर्मियों ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को सीधे थाने जाकर शिकायत करने की नसीहत दे डाली. ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात हाईवे पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ितों को ही थाने का रास्ता दिखाएगी, तो सड़कों पर उनकी मौजूदगी का क्या औचित्य है? क्या यह सिर्फ सरकारी ईंधन का दुरुपयोग है?

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चौंकाने वाली बात यह भी है कि जहां एक तरफ हाईवे पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला रफा-दफा करने में लगी थी, वहीं गायघाट थाना प्रभारी ने इस पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताई है. थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी ही नहीं है. अब सवाल यह उठता है कि स्थानीय पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग के बीच कैसा समन्वय है, जहां सरेआम लूट और मारपीट हो जाती है और मुख्य थाना प्रभारी को भनक तक नहीं लगती. फिलहाल इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों और राहगीरों में भारी आक्रोश है.

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