/मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केसः सनकी आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने धरा

बता दें कि 27 जुलाई को मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से एक महिला की लाश मिली थी. मृतका की पहचान नरसंडा निवासी विनोद साह की 25 वर्षीय बेटी मंजू देवी के रूप में हुई थी. मां की लाश मिलने के एक सप्ताह बाद उसके 6 वर्षीय बच्चे का भी शव मिलने से हड़कंप मच गया था. दोनों कुछ दिनों से लापता थे. मृतक महिला की पहचान होने के बाद मृतका के पिता ने कांटी थाना में 5 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई को मृतका के कथित प्रेमी विकास पासवान के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद कथित प्रेमी के पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसी बिच शनिवार की रात को मृतका के 6 वर्षीय बच्चे आर्यन कुमार का शव भी NTPC के पीछे झाड़ियों से बरामद हुआ.