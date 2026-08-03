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मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केसः सनकी आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने धरा

Muzaffarpur Double Murder Case: मुजफ्फरपुर में प्रेम-प्रसंग का खौफनाक अंत देखने को मिला. यहां एक सनकी आशिक प्रेम में मिले धोखे से इतना नाराज हो गया कि अपनी प्रेमिका और उसके 6 साल के बच्चे की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:52 AM IST
मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केसः सनकी आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने धरा
Image Credit: मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केसः सनकी आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके बेटे की निर्मम हत्या की (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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