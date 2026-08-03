/मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केसः सनकी आशिक ने शादीशुदा प्रेमिका और उसके बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने धरा

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मुजफ्फरपुर में मां और बेटे के डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, प्रेम-प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस के अनुसार, एक सनकी आशिक प्रेम में मिले धोखे से नाराज होकर अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके 6 साल के बेटे की बड़ी निर्ममता से हत्या की और लाशों को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान विशुनपुर सुमेर निवासी हरि पासवान के बेटे विकास पासवान के रूप में हुई है. आरोपी युवक ने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है.
बता दें कि 27 जुलाई को मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से एक महिला की लाश मिली थी. मृतका की पहचान नरसंडा निवासी विनोद साह की 25 वर्षीय बेटी मंजू देवी के रूप में हुई थी. मां की लाश मिलने के एक सप्ताह बाद उसके 6 वर्षीय बच्चे का भी शव मिलने से हड़कंप मच गया था. दोनों कुछ दिनों से लापता थे. मृतक महिला की पहचान होने के बाद मृतका के पिता ने कांटी थाना में 5 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई को मृतका के कथित प्रेमी विकास पासवान के पिता हरि पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद कथित प्रेमी के पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसी बिच शनिवार की रात को मृतका के 6 वर्षीय बच्चे आर्यन कुमार का शव भी NTPC के पीछे झाड़ियों से बरामद हुआ.
इस डबल मर्डर की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर SDPO सुचित्रा कुमारी को जांच की कमान सौपी. उन्होंने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की. इस दौरान मृतक महिला के कथित प्रेमी और मुख्य आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया. जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने महिला और उसके बेटे की हत्याकांड का सारी सच्चाई उगल दी.
पुलिस पूछताछ में आरोपी विकास कुमार ने बताया कि स्कूल के दिनों में मृतक मंजू देवी से उसका प्रेम-प्रसंग हुआ था. मंजू ने उसे धोखा देकर अपने परिजनों की मर्जी से शादी कर ली और तीन बच्चों को जन्म दिया. कुछ दिनों बाद ही उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया था और अपने मायके चली आई थी. इसके बाद मृतक मंजू की दूसरी शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उसने दूसरे पति को भी छोड़ दिया और अपने दो बच्चों को मायके मे छोड़कर, 6 वर्षीय मासूम बेटे आर्यन के साथ अकेले रहने लगी.
इसके बाद उसका फिर किसी चौथा व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग चलने लगा था. आरोपी विकास को जब इसका पता चला तो वह काफी नाराज हुआ और उसने मंजू को खत्म करने का प्लान बनाया. वह मंजू को बहला-फुसलाकर कर NTPC के पीछे झाड़ी के पास ले गया और वहीं पर मंजू की हत्या कर दी. इस दौरान मंजू के 6 वर्षीय बेटे आर्यन देख लिया और रोने लगा. यह राज बाहर आ जाने के डर से आरोपी विकास ने 6 वर्षीय मासूम बेटे आर्यन की भी हत्या कर उसके शव को झाड़ी में छुपा दिया और मौके से फरार हो गया. आरोपी विकास कुमार ने बताया कि इस डबल मर्डर को उसने अकेले ही अंजाम दिया था.