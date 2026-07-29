/मुजफ्फरपुर: किरायदार ने की थी रिटायर्ड बैंककर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जारी की तस्वीर

बता दें कि 20 जुलाई को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग का इलाका इस समय दहल गया था, जब एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी. डबल मर्डर की इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया था. इसके बाद इस डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई स्तर पर जांच शुरू की. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने खुद इस मामले को गंभीरता लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और जांच की कमान सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी सौंपी. पुलिस ने हत्या के बाद घर की जांच की तो दंपत्ति का मोबाइल गायब था. जब पुलिस सीसीटीवी की जांच की तो उस में नए किरायेदार की भूमिका संदिग्ध लगी. वह वारदात से सिर्फ दो दिन पहले ही दंपत्ति के मकान में किराए पर रहने आया था और हत्या के बाद से लापता है.