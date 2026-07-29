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मुजफ्फरपुर: किरायदार ने की थी रिटायर्ड बैंककर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जारी की तस्वीर

Muzaffarpur Double Murder Case: मुजफ्फरपुर पुलिस ने रिटायर्ड बैंककर्मी और उसकी पत्नी की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. दो पहले शिफ्ट हुए किरायदार पर इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई है. वारदात के बाद से आरोपी किरायेदार फरार है. पुलिस ने आरोपी का फोटो जारी करते हुए उसकी पहचाना बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:54 AM IST
मुजफ्फरपुर: किरायदार ने की थी रिटायर्ड बैंककर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जारी की तस्वीर
Image Credit: मुजफ्फरपुर: किरायदार ने की थी रिटायर्ड बैंककर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जारी की तस्वीर (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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