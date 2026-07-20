/मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर: पैर बांधकर मुंह पर चिपकाया टेप, घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी और पत्नी की बेरहमी से हत्या

पत्नी के पैर रस्सी से बांध दिए

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रिटायर बैंक कर्मी अशोक कुमार और उनकी पत्नी के रूप में हुई है. वारदात की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने हत्या से पहले बैंक कर्मी की पत्नी के पैर रस्सी से बांध दिए थे और उनके मुंह पर सेलोटेप चिपका दिया था, ताकि वह शोर न मचा सकें. इसके बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया.