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मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर: पैर बांधकर मुंह पर चिपकाया टेप, घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी और पत्नी की बेरहमी से हत्या

Muzaffarpur Double Murder: मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपती की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतकों की पहचान रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुमार और उनकी पत्नी के रूप में हुई है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 20, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:24 PM IST
मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर: पैर बांधकर मुंह पर चिपकाया टेप, घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी और पत्नी की बेरहमी से हत्या
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से सनसनीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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