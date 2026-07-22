/मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: रिटायर्ड बैंक अफसर और पत्नी की हत्या में नया मोड़, नए किराएदार पर हत्या का शक, SSP ने बनाई SIT टीम

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्यारे को घर के हर कोने, CCTV कैमरों की लोकेशन और अन्य किरायेदारों के आने-जाने के समय की पूरी जानकारी थी. इसी कारण उसने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के बाद दंपत्ति के दोनों मोबाइल फोन गायब हैं. पुलिस का मानना है कि यही मोबाइल इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं. जांच के दौरान दोनों मोबाइल शाम करीब 4:30 बजे के बाद से बंद मिले हैं. मोबाइल की अंतिम लोकेशन और संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाने के लिए डीआईयू, एसटीएफ और मोबाइल सर्विलांस टीम जांच में जुटी है. साथ ही पुलिस इलाके का टावर डंप डेटा भी खंगाल रही है, ताकि वारदात के समय सक्रिय मोबाइल नंबरों और संदिग्ध की लोकेशन का पता लगाया जा सके.