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मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: रिटायर्ड बैंक अफसर और पत्नी की हत्या में नया मोड़, नए किराएदार पर हत्या का शक, SSP ने बनाई SIT टीम

Muzaffarpur Double Murder: मुजफ्फरपुर के रामबाग में रिटायर्ड बैंक अधिकारी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. SSP ने SIT का गठन किया है. पुलिस की जांच नए किरायेदार और दंपत्ति के गायब मोबाइल फोन पर केंद्रित है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:59 AM IST
मुजफ्फरपुर डबल मर्डर: रिटायर्ड बैंक अफसर और पत्नी की हत्या में नया मोड़, नए किराएदार पर हत्या का शक, SSP ने बनाई SIT टीम
Image Credit: रिटायर्ड बैंक अफसर और पत्नी की हत्या में नया मोड़, नए किराएदार पर हत्या का शकSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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