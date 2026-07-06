/मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार, बहू का मर्डर करके शव फूंकने का आरोप

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मुजफ्फरपुर के कच्ची-पक्की ओपी (सदर थाना) इलाके से बीती 30 जून को दहेज हत्या का एक मामला सामने आया था. ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने विवाहिता की हत्या करके साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस मामले में अब पुलिस ने मृतका के जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका की मां रंजू देवी ने पुलिस में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव जला दिया. इस संबंध में सदर थाना (कच्ची-पक्की) कांड संख्या दर्ज किया गया था. इसके बाद घटनास्थल से पुलिस और एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकठ्ठा किए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. टीम ने छापेमारी कर मृतका के ससुर लखिन्द्र राय और जेठ रमेश राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पुलिस का दावा है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.