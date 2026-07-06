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मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार, बहू का मर्डर करके शव फूंकने का आरोप

मुजफ्फरपुर के कच्ची-पक्की ओपी (सदर थाना) इलाके से बीती 30 जून को दहेज हत्या का एक मामला सामने आया था. ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने विवाहिता की हत्या करके साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस मामले में अब पुलिस ने मृतका के जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:27 AM IST
मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार, बहू का मर्डर करके शव फूंकने का आरोप
Image Credit: मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामलाः जेठ-ससुर गिरफ्तार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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