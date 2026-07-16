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मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भूसे के ढेर से बरामद हुई 127 कार्टन विदेशी शराब, तस्कर फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने भूसे के ढेर में छिपाकर रखी गई 127 कार्टन विदेशी शराब बरामद की.इसका तस्कर पप्पू राय फरार हो गया. पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:05 AM IST
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भूसे के ढेर से बरामद हुई 127 कार्टन विदेशी शराब, तस्कर फरार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भूसे के ढेर से बरामद हुई 127 कार्टन विदेशी शराबSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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