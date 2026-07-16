/मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भूसे के ढेर से बरामद हुई 127 कार्टन विदेशी शराब, तस्कर फरार

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूसे के ढेर में छिपाकर रखी गई लाखों रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है. छापेमारी के दौरान शराब तस्कर पप्पू राय को कार्रवाई की भनक लग गई, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया. उत्पाद विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. टीम ने मौके से कुल 127 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है.
उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बेनीबाद थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव में शराब की बड़ी खेप को एक भूसा घर में भूसे के अंदर छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और पप्पू राय के घर पर छापेमारी की गई.
छापेमारी के दौरान पप्पू राय के घर के पास स्थित भूसा घर से भूसे के अंदर छिपाकर रखे गए 127 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए. बरामद शराब की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. हालांकि, कार्रवाई की भनक लगने के कारण आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा.
उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है. इस मामले में फरार आरोपी पप्पू राय सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.