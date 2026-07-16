/मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भूसे के ढेर से बरामद हुई 127 कार्टन विदेशी शराब, तस्कर फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूसे के ढेर में छिपाकर रखी गई लाखों रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है. छापेमारी के दौरान शराब तस्कर पप्पू राय को कार्रवाई की भनक लग गई, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया. उत्पाद विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. टीम ने मौके से कुल 127 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है.