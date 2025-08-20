Muzaffarpur News: ट्रेन में 3 महिला और एक मर्द चढ़ गए पुलिस के हत्थे, फिर निकाल ये कनेक्शन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2889690
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: ट्रेन में 3 महिला और एक मर्द चढ़ गए पुलिस के हत्थे, फिर निकाल ये कनेक्शन

Muzaffarpur Latest News: मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने ट्रेन से शराब की तस्करी करते तीन महिला समेत चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनको ढोली स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

ट्रेन से शराब की तस्करी करते तीन महिला तस्कर समेत चार गिरफ्तार
ट्रेन से शराब की तस्करी करते तीन महिला तस्कर समेत चार गिरफ्तार

Muzaffarpur/मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए तीन महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया. यह सभी महिलाएं ट्रेन से शराब की तस्करी कर स्थानीय स्तर पर खपाने का काम करती थी. दरअसल, उत्पाद विभाग की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुजफ्फरपुर जिले के डोली स्टेशन के समीप से झोले में रखें भारी मात्रा में शराब को बरामद करते हुए तीन महिला शराब तस्कर समेत चार को गिरफ्तार किया है.

मुजफ्फरपुर के उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को मुखबिर की ओर से सूचना प्राप्त हुई थी. कुछ महिला शराब तस्कर यूपी से ट्रेन के माध्यम से शराब तस्करी का काम कर रही हैं. इसी सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस की टीम लगातार इन महिला शराब तस्करी के पीछे लगी हुई थी. इसी बीच उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को सूचना मिली की यूपी के कुशीनगर से कुछ महिला शराब तस्कर शहीद एक्सप्रेस ट्रेन में विदेशी शराब के साथ सवार हुई है. वह मुजफ्फरपुर जिले के ढोली स्टेशन पर उतरेगी. 

उन्होंने कहा कि उसके बाद उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार पूरी टीम के साथ ढोली स्टेशन पर पहुंच कर घेराबंदी करते हुए महिला शराब तस्करों पर निगरानी करने लगे और ट्रेन से उतर कर जैसे ही महिला तस्कर ढोली स्टेशन से बाहर निकली उत्पाद पुलिस की टीम ने तीनों महिलाओं के झोले की तलाशी ली. जिससे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ. जिसके बाद टीम ने तीनों महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पर एक पुरुष शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. 

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला शराब तस्कर काफी दिनों से ट्रेन के रास्ते उत्तर प्रदेश से शराब लाकर मुजफ्फरपुर में बेचने का काम करती थी. गिरफ्तार महिला तस्करों में सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद निवासी रीना देवी, बेदोल बैगन चोक निवासी फूलकुमारी देवी, सविता देवी और समस्तीपुर जिला के बेनी गंगापुर निवासी दिनेश महतो है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में मिले 6 छोटे-छोटे बच्चे, 3 महीने के नौनिहाल को महिला सिपाही ने दूध पिलाया

पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए ढोली स्टेशन के बाहर से तीन महिला शराब तस्कर और एक पुरुष शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें महिला शराब तस्कर ढोली और पुरुष शराब तस्कर समस्तीपुर का रहने वाला है.जिनके पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है.

इनपुट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें: Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साउंड बॉक्स में छिपाकर विदेशी शराब की तस्करी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Muzaffarpur NewsBihar News

Trending news

amit shah
'कांग्रेस ने लालू के लिए अध्यादेश लाया था, राहुल गांधी ने फाड़ा, अब गले लगा रहे हैं'
Vaishali news
चचेरी बहन की अश्लील फोटो लेकर जबरदस्ती संबंध बनाता था भाई, गर्भवती होने पर किया कत्ल
Mukhyamantri udyami yojana
गेमचेंजर बनी 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना', जानिए कैसे बदली अर्चना कुमारी किस्मत
Rohit Kumar
'पीयूष की बहन से इश्क करता था रोहित', भाई ने दोस्तों संग मिलकर हत्या कर दी
Katihar News
डकैती की योजना बना रहे थे अपराधी, गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस, 6 गिरफ्तार
Mohammad Shahabuddin
Bihar Politics: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का RJD से टिकट फाइनल, सीट भी तय! जानें
Khesari Lal Yadav
आखिर क्या है खेसारी लाल यादव और प्रेमानंद महाराज विवाद? जानिए पूरा मामला
Ranchi News
व्हाट्सअप चैट के जरिए गंदी बात करते थे टीचर, छात्रा के आरोप से मची खलबली
Gaurav Vallabh
तेजस्वी के राहुल गांधी को पीएम बनाने के बयान पर गौरव वल्लभ ने कसा तंज
Pappu Yadav
'चुनाव आयोग BJP के महाप्रवक्ता की तरह कर रहा व्यवहार',: पप्पू यादव
;