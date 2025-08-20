Muzaffarpur News: ट्रेन में 3 महिला और एक मर्द चढ़ गए पुलिस के हत्थे, फिर निकाल ये कनेक्शन

Muzaffarpur/मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए तीन महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया. यह सभी महिलाएं ट्रेन से शराब की तस्करी कर स्थानीय स्तर पर खपाने का काम करती थी. दरअसल, उत्पाद विभाग की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुजफ्फरपुर जिले के डोली स्टेशन के समीप से झोले में रखें भारी मात्रा में शराब को बरामद करते हुए तीन महिला शराब तस्कर समेत चार को गिरफ्तार किया है.

मुजफ्फरपुर के उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को मुखबिर की ओर से सूचना प्राप्त हुई थी. कुछ महिला शराब तस्कर यूपी से ट्रेन के माध्यम से शराब तस्करी का काम कर रही हैं. इसी सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस की टीम लगातार इन महिला शराब तस्करी के पीछे लगी हुई थी. इसी बीच उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को सूचना मिली की यूपी के कुशीनगर से कुछ महिला शराब तस्कर शहीद एक्सप्रेस ट्रेन में विदेशी शराब के साथ सवार हुई है. वह मुजफ्फरपुर जिले के ढोली स्टेशन पर उतरेगी.

उन्होंने कहा कि उसके बाद उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार पूरी टीम के साथ ढोली स्टेशन पर पहुंच कर घेराबंदी करते हुए महिला शराब तस्करों पर निगरानी करने लगे और ट्रेन से उतर कर जैसे ही महिला तस्कर ढोली स्टेशन से बाहर निकली उत्पाद पुलिस की टीम ने तीनों महिलाओं के झोले की तलाशी ली. जिससे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ. जिसके बाद टीम ने तीनों महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पर एक पुरुष शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला शराब तस्कर काफी दिनों से ट्रेन के रास्ते उत्तर प्रदेश से शराब लाकर मुजफ्फरपुर में बेचने का काम करती थी. गिरफ्तार महिला तस्करों में सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद निवासी रीना देवी, बेदोल बैगन चोक निवासी फूलकुमारी देवी, सविता देवी और समस्तीपुर जिला के बेनी गंगापुर निवासी दिनेश महतो है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में मिले 6 छोटे-छोटे बच्चे, 3 महीने के नौनिहाल को महिला सिपाही ने दूध पिलाया

पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए ढोली स्टेशन के बाहर से तीन महिला शराब तस्कर और एक पुरुष शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें महिला शराब तस्कर ढोली और पुरुष शराब तस्कर समस्तीपुर का रहने वाला है.जिनके पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है.

इनपुट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें: Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साउंड बॉक्स में छिपाकर विदेशी शराब की तस्करी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!