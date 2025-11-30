Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पत्रकार आदित्य चौधरी के घर पर गोलीबारी, पहले भी हो चुकी है परिजनों की हत्या

Muzaffarpur Firing: बिहार के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को बिहार छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर अपराधियों में नहीं दिख रहा है. ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है. यहां बेखौफ बदमाशों ने शनिवार (29 नवंबर) की देर रात पत्रकार आदित्य चौधरी के घर पर जमकर गोलीबारी की. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. वहीं पत्रकार आदित्य चौधरी के परिवार में पहले भी दो लोगों की हत्या की जा चुकी है. इस बार घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में हुई है. गांव के ही दो लोगों पर गोलीबारी करने का आरोप लगा है. वहीं इस घटना के बाद से पीड़ित पत्रकार का परिवार काफी दहशत में है.

बताया जा रहा है कि गांव में एक श्राद्ध भोज कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कुछ विवाद हुआ था. श्राद्ध भोज में हुई मारपीट को गांववालों ने शांत करा दिया था. लेकिन जैसे ही आदित्य अपने घर पहुंचा, अपराधी पीछे-पीछे घर आ गए और गोलीबारी करने लगे. इस घटना में घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुकाबिक, गांव के ही दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

बता दें कि इसी साल पत्रकार आदित्य चौधरी के परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की फटकार के बाद पुलिस नींद से जागी थी और अपराधियों पर एक्शन हुआ था. उस केस में सदर थाना प्रभारी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे.