Muzaffarpur Firing: जमीन विवाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मुजफ्फरपुर, CCTV फुटेज आया सामने

Muzaffarpur Firing News: मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां आज (गुरुवार, 25 दिसंबर) की सुबह-सुबह जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, बेखौफ दबंगों ने कई राउंड की फायरिंग की, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह-सुबह बाइक से दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली खोखे बरामद किए हैं.

बेगूसराय में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी हथियार लहराने का सिलसिला लगातार जारी है. हर दिन सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है. ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है. यहां डीजे के धुन पर पांच युवक डांस कर रहा है, जिसमें तीन युवक अपने हाथ में हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहा है. यह अब वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि यह वीडियो देखकर पुलिस भी हैरान हो गए हैं. खुलेआम डीजे की धुन पर हथियार डांस करते हुए लहरा रहे हैं. दरअसल, बेगूसराय में पुलिस की रोक के बाद भी हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें तीनो युवक अपने हाथ में देसी पिस्टल लिए हुए नजर आ रहा है और गानों धुन पर डांस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार में सूखे नशे के आदी हो रहे युवा! नए साल से पहले 4 करोड़ की चरस पकड़ी गई

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सादपुर पूर्वी वार्ड नंबर 10 की है. वहीं दूसरा वीडियो भी तेघड़ा थाना क्षेत्र का गौरा गांव का है. जहां चार युवक डीजे पर डांस के दौरान तीन युवक अपने हाथ में हथियार लहराते नजर आ रहे हैं. उधर पटना के फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खगौल लख के पास अवैध शराब बेची जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां एक संदिग्ध महिला की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कई कार्टन विदेशी शराब की बोतलें तथा देशी शराब कि बड़ी खेप बरामद की गई. फुलवारी शरीफ पुलिस का कहना है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा.