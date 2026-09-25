/मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला: एकतरफा प्यार में रची गई थी खौफनाक साजिश! मुख्य आरोपी संजीत गिरफ्तार

मामले की जांच जारी

दोनों छात्राएं अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा देने के लिए मनोहर छपरा के हायर सेकेंडरी स्कूल साइकिल से जा रही थी. जैसे ही वे मनोहर छपरा पुल पर पहुंची, घात लगाकर बैठे एक बाइक सवार हमलावर ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों छात्र घायल हो गईं. हमला करने के बाद हमलावर कमलपुर बिथरौल की ओर भाग गया. वहीं, घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी. वहीं, अब मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है.