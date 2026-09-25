/मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला: एकतरफा प्यार में रची गई थी खौफनाक साजिश! मुख्य आरोपी संजीत गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के मनोहर छपरा में तीन दिन पहले परीक्षा देने जा रही दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उन पर ब्लेड से हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, जिस युवक ने असल में छात्राओं पर हमला किया था, वह अभी भी फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. इस बीच, इस घटना के पीछे एकतरफा प्यार की बात सामने आई है.
मास्टरमाइंड संजीत कुमार गिरफ्तार
SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बरुराज में दो छात्राएं परीक्षा देने जा रही थीं, तभी सामने से बाइक पर आए एक बदमाश ने ब्लेड से उन पर हमला कर दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस घटना के मास्टरमाइंड संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने एकतरफा प्यार के कारण अपने एक साथी के जरिए इस हमले की साजिश रची थी. संजीत को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असल हमलावर को पकड़ने के लिए अभी छापेमारी चल रही है.
पढ़ने जा रही थी छात्राएं
बता दें कि बीते सोमवार (21 सितंबर, 2026) को मुजफ्फरपुर में घर से पढ़ने जा रही दो छात्राओं पर बाइक सवार बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. यह घटना बरुराज थाना क्षेत्र के छपरा गांव के पास एक छोटे से पुल के पास हुई. घायल छात्राओं का इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्राओं के बयान दर्ज किए और बाइक सवार हमलावर की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी.
मामले की जांच जारी
दोनों छात्राएं अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा देने के लिए मनोहर छपरा के हायर सेकेंडरी स्कूल साइकिल से जा रही थी. जैसे ही वे मनोहर छपरा पुल पर पहुंची, घात लगाकर बैठे एक बाइक सवार हमलावर ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों छात्र घायल हो गईं. हमला करने के बाद हमलावर कमलपुर बिथरौल की ओर भाग गया. वहीं, घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी. वहीं, अब मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है.