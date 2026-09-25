Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला: एकतरफा प्यार में रची गई थी खौफनाक साजिश! मुख्य आरोपी संजीत गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला: एकतरफा प्यार में रची गई थी खौफनाक साजिश! मुख्य आरोपी संजीत गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्राओं पर ब्लेड से हमला करने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच अभी जारी है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 25, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:17 PM IST
मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला: एकतरफा प्यार में रची गई थी खौफनाक साजिश! मुख्य आरोपी संजीत गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर छात्रा ब्लेड अटैक मामला (जी मीडिया)

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गया में CM सम्राट के दौरे से पहले छड़-सीमेंट कारोबारी से रंगदारी और 15 लाख की लूट
2
3
4
5