/मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत में घुसने पर विवाद, प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज

बकरी खेत में जाने पर शुरू हुआ विवाद

दरअसल, संतोष साह की बकरी पड़ोसी के खेत में चली गई थी. इसी बात को लेकर पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि संतोष साह रात में काम करके घर लौटा था, जिसके बाद खेत में बकरी चरने को लेकर पड़ोसियों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पड़ोसी युवक ने संतोष साह पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया.