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मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत में घुसने पर विवाद, प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में खेत में बकरी के घुसने को लेकर हुए विवाद में प्लंबर मिस्त्री संतोष साह की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने दो आरोपियों के नाम सामने आने की बात कही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:14 PM IST
मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत में घुसने पर विवाद, प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज
Image Credit: मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत में घुसने पर विवाद, प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या (zee media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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