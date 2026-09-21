/मुजफ्फरपुर में बकरी के खेत में घुसने पर विवाद, प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज

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Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खेत में बकरी के घुसने को लेकर हुए विवाद में प्लंबर मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना को पड़ोस के ही लोगों ने अंजाम दिया है. मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के छपरा धर्मपुर गांव निवासी संतोष साह के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
बकरी खेत में जाने पर शुरू हुआ विवाद
दरअसल, संतोष साह की बकरी पड़ोसी के खेत में चली गई थी. इसी बात को लेकर पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि संतोष साह रात में काम करके घर लौटा था, जिसके बाद खेत में बकरी चरने को लेकर पड़ोसियों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पड़ोसी युवक ने संतोष साह पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया.
SKMCH में इलाज के दौरान संतोष साह की मौत
घटना के बाद परिजन आनन-फानन में संतोष साह को इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. संतोष की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई.
दो आरोपियों के नाम सामने आए
पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के छपरा धर्मपुर गांव में संतोष साह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. इस हत्याकांड में दो लोगों के नाम सामने आए हैं. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए skmch में रखा है. पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.