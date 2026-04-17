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मुजफ्फरपुर में सनसनी: स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर कार और कैश की लूट, पुलिस की घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे अपराधी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से कार और नगदी लूट ली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में लूटी गई कार को गायघाट थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया, हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस अब अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:04 PM IST

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मुजफ्फरपुर में सनसनी: स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर कार और कैश की लूट, पुलिस की घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे अपराधी
मुजफ्फरपुर में सनसनी: स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर कार और कैश की लूट, पुलिस की घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे अपराधी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हथियार से लैस अपराधियों ने गुरुवार देर शाम एक स्वर्ण व्यवसायी से कार और नगदी लूट की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस की तत्परता से लूट की गई कार को कुछ ही देर में बरामद कर लिया गया, लेकिन अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे. फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप का है. जानकारी के अनुसार, बोचहा थाना क्षेत्र के धरवाड़ा निवासी स्वर्ण कारोबारी शशि शेखर रोज की तरह अपने बोचहा चौक स्थित स्वर्ण दुकान को बंद कर अपने भांजे के साथ घर लौट रहे थे. इसी दौरान बोचहा से कटरा रोड पर काली मंदिर के पास एक बोलेरो से पहुंचे अपराधियों ने हथियार के बल पर उनसे कार और नगदी लूट ली और मौके से फरार हो गए.

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घटना की सूचना मिलते ही बोचहा थाना पुलिस हरकत में आ गई और अपराधियों के भागने की दिशा में घेराबंदी कर दी गई. पुलिस टीम लगातार अपराधियों का पीछा कर रही थी. इसी दौरान पुलिस से खुद को घिरता देख अपराधी स्वर्ण व्यवसायी से लूटी गई कार को गायघाट थाना क्षेत्र में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को बरामद कर लिया.

मामले को लेकर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि गुरुवार शाम कुछ अपराधियों द्वारा बोचहा थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से कार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते लूट के कुछ ही समय बाद वाहन को गायघाट थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया. वहीं, फरार अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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