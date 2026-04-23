डेढ़ साल का 'झूठा सम्मान' और फिर कत्ल! मुजफ्फरपुर में साले ने रची जीजा की हत्या की साजिश, आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को अंतर-जातीय विवाह करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने डेढ़ साल तक उसके साथ बहुत मान-सम्मान और आदर का व्यवहार किया. लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसके सालों ने उसे जान से मारने की नीयत से पहले उसे ससुराल बुलाया और फिर उसका अपहरण कर लिया. वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया. उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सफलतापूर्वक इस रहस्य को सुलझा लिया और उस युवक का शव जमीन के नीचे से बरामद कर लिया.

बता दें कि यह घटना साहिबगंज पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले खुर्सीदा की है, जहां सुनील कुमार नाम के एक स्थानीय निवासी ने 2024 में प्रेम-संबंध के बाद मोतिहारी जिले के केसरिया की रहने वाली शिल्पी कुमारी के साथ अंतर-जातीय विवाह कर लिया था. कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों के बीच सुलह हो गई और सुनील को अपने ससुराल में मान-सम्मान मिलने लगा. हालांकि, 17 अप्रैल की रात को सुनील को एक फोन कॉल के ज़रिए बुलाया गया, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने वह स्कूटर बरामद किया जिसका इस्तेमाल उसने यात्रा के लिए किया था. यह स्कूटर मोतिहारी जिले के बिझधरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित चौकीदारिया पुल के नीचे से मिला.

इस बीच, परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आई और अपहृत सुनील की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, विशेष टीम ने सुनील के साले सुमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया. सुमंत ही वह व्यक्ति था जिसने सुनील को फोन किया था. पूछताछ के दौरान सुमंत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि यह अपराध पारिवारिक कलह के कारण किया गया था. उसके द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, मृतक का शव बाद में मोतिहारी के एक सुनसान इलाके में जमीन के नीचे दबा हुआ बरामद कर लिया गया.

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ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी मृतक का साला है और परिवार में 2024 में हुई एक अंतर-जातीय शादी को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था. यही विवाद एक जघन्य अपराध में बदल गया, आरोपी सुमंत ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सुनील को बहाने से एक जगह बुलाया और उसकी हत्या कर द. इसके बाद उसके शव को जमीन में दफना दिया. इस घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच चल रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार