दुकान बंद कर लौट रहे थे घर तभी...

यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के कच्ची पक्की ओपी पुलिस स्टेशन इलाके के माधोपुर में हुई. सोमवार (15 जून, 2026) शाम को ज्वेलर दीपक कुमार शाह माधोपुर हाट में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, जो वहां से लगभग 500 मीटर दूर था. जैसे ही वे अपने घर के सामने पहुंचे, मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने उनसे गहने लूटने की कोशिश की. शाह ने इसका विरोध किया, जिससे उनके और हमलावरों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई. इस संघर्ष के दौरान उनके परिवार वालों ने सब कुछ देखा. उनका बेटा उनकी मदद के लिए दौड़ा और उनकी पत्नी जोर-जोर से चिल्लाने लगीं. पकड़े जाने के डर से, बदमाशों ने गहने लूटे बिना ही ज्वेलर पर गोली चला दी और वहां से भाग गए. बदमाश भागने में सफल रहे, लेकिन वे मौके पर एक पिस्तौल, एक चप्पल और एक टोपी छोड़ गए. घटना के बाद, परिवार तुरंत घायल दीपक कुमार शाह को अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार सदमे में है और बुरी तरह टूट गया है.