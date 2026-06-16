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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में अपराधियों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा है. एक बार फिर, बेखौफ अपराधियों ने लूट की कोशिश नाकाम होने पर एक ज्वैलरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी. वह भी उनकी पत्नी और बेटे के सामने और फिर मौके से भाग गए. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. खबर मिलते ही सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी और DSP कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. घटना की जांच और अपराधियों का पता लगाने के लिए STF और SIT की टीमों को भी तुरंत बुलाया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है जहां अपराधियों के छिपे होने की आशंका है.
दुकान बंद कर लौट रहे थे घर तभी...
यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के कच्ची पक्की ओपी पुलिस स्टेशन इलाके के माधोपुर में हुई. सोमवार (15 जून, 2026) शाम को ज्वेलर दीपक कुमार शाह माधोपुर हाट में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, जो वहां से लगभग 500 मीटर दूर था. जैसे ही वे अपने घर के सामने पहुंचे, मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने उनसे गहने लूटने की कोशिश की. शाह ने इसका विरोध किया, जिससे उनके और हमलावरों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई. इस संघर्ष के दौरान उनके परिवार वालों ने सब कुछ देखा. उनका बेटा उनकी मदद के लिए दौड़ा और उनकी पत्नी जोर-जोर से चिल्लाने लगीं. पकड़े जाने के डर से, बदमाशों ने गहने लूटे बिना ही ज्वेलर पर गोली चला दी और वहां से भाग गए. बदमाश भागने में सफल रहे, लेकिन वे मौके पर एक पिस्तौल, एक चप्पल और एक टोपी छोड़ गए. घटना के बाद, परिवार तुरंत घायल दीपक कुमार शाह को अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार सदमे में है और बुरी तरह टूट गया है.
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका
घटना की जानकारी मिलने पर कच्ची-पक्की चौकी (OP) की पुलिस मौके पर पहुंची और उसके तुरंत बाद आधा दर्जन अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी वहां आ गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी व कई DSP समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद STF और SIT टीमों को बुलाया गया और अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से छापेमारी शुरू की गई, साथ ही आस-पास के CCTV फुटेज की मदद से उनके भागने की दिशा का पता लगाया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आभूषण कारोबारी दीपक रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा थे, जब वह अपने घर से सिर्फ 50 मीटर दूर थे, तो अपाचे मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उनसे गहने लूटने की कोशिश की. दीपक ने बदमाशों का विरोध किया. जब उसकी पत्नी और बेटे ने यह घटना देखी और शोर मचाना शुरू किया, तो बदमाशों ने उनकी आंखों के सामने ही उसे गोली मारकर हत्या कर दी.
पिता से गहने लूटने की कोशिश
मृतक ज्वैलर दीपक कुमार शाह के बेटे धीरज कुमार ने बताया कि जब उनके पिता दिन भर दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तो वे घर पर ही थे. घर के ठीक बाहर कुछ अपराधियों ने उनके पिता से गहने लूटने की कोशिश की. उनके पिता ने इसका विरोध किया और उनके बीच हाथापाई हुई. जब धीरज ने यह घटना देखी, तो वे अपने पिता को बचाने के लिए दौड़े. घिरता हुआ देखकर अपराधियों ने दीपक कुमार शाह पर गोली चला दी और भाग गए. हालांकि, भागते समय अपराधी घटनास्थल पर एक पिस्तौल, एक चप्पल और एक टोपी छोड़ गए. मौके पर पहुंचे सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी. हो सकता है कि लूट की कोशिश नाकाम होने के बाद गोली मारी गई हो. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें आस-पास के CCTV फुटेज की जांच भी शामिल है.