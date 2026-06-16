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आंखों के सामने उजड़ गया सुहाग: मुजफ्फरपुर में चीखती रही पत्नी, गुहार लगाता रहा बेटा और बदमाशों ने ज्वेलर को मार दी गोली

मुजफ्फरपुर में लूट की कोशिश नाकाम होने के बाद अपराधियों ने देर शाम एक ज्वैलरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्हें उनके घर के पास उनकी पत्नी और बेटे के सामने गोली मारी गई. घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:20 AM IST
आंखों के सामने उजड़ गया सुहाग: मुजफ्फरपुर में चीखती रही पत्नी, गुहार लगाता रहा बेटा और बदमाशों ने ज्वेलर को मार दी गोली
Image Credit: मुजफ्फरपुर में दुकान बंद कर घर पहुंचे आभूषण कारोबारी की अपनों के सामने बेरहमी से हत्या

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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