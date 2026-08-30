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मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा कांड में विधायक अमित रानू पर बढ़ा पुलिस का शिकंजा, 28 FIR और 7 गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह में जमीन पर तोड़फोड़ और जबरन कब्जे के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. लोजपा (आर) विधायक अमित कुमार रानू और उनके करीबियों के खिलाफ अब तक 28 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:33 PM IST
मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा कांड में विधायक अमित रानू पर बढ़ा पुलिस का शिकंजा, 28 FIR और 7 गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा कांड में विधायक अमित रानू पर बढ़ा पुलिस का शिकंजा

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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