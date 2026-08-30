/मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा कांड में विधायक अमित रानू पर बढ़ा पुलिस का शिकंजा, 28 FIR और 7 गिरफ्तार

Muzaffarpur crime news: मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह में जमीन पर पूर्व से बनी चहारदीवारी और घरों में तोड़फोड़ के मामले में सीतामढ़ी जिला के बेलसंड के लोजपा (आर) के विधायक अमित कुमार रानू और अन्य लोगों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो रही है. दूसरी तरफ, जबरन जमीन कब्जा करने के मामले में विधायक और उनके लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर ब्रह्मपुरा थाने में दर्ज कराई गई है. वहीं, 20 अगस्त को अहियापुर थाना क्षेत्र के उदनडीह गांव में जमीन पर जेसीबी से तोड़फोड़ करने के मामले में जेसीबी के मालिक सुबोध राय को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह अब तक 28 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दर्ज 28 मामलों में सिर्फ 9 मामले विधायक पर दर्ज किए जा चुके हैं. दूसरी ओर, मुजफ्फरपुर पुलिस विधायक अमित कुमार रानू और उनके लोगों की गिरफ्तारी के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसके लिए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की प्रक्रिया में जुट गई है. अब विधायक के ऊपर ब्रह्मपुरा थाने में एक नई FIR दर्ज कराते हुए पीड़ित महिला आशा देवी ने आरोप लगाया है कि अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलवा पैगंबरपुर स्थित उसके मकान को विधायक और उनके लोगों ने फर्जी कागजात तैयार करते हुए 35 लाख रुपये देने की बात कहकर जमीन को उनकी मां सुधा देवी के नाम पर रजिस्ट्री कर ली. जबकि उसकी ओर से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उसे जमीन का कोई पैसा मिला है.