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Muzaffarpur News: नहीं सुधर रही मुजफ्फरपुर की यह 'बाप-बेटे' की जोड़ी; पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद... दोनों फरार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक पिता-पुत्र की जोड़ी शराब के कारोबार में खूब धूम मचा रही है. तीसरी बार, आबकारी विभाग ने पिता-पुत्र के ठिकाने पर की गई छापेमारी कर एक कार और एक पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 04, 2026, 07:07 PM IST

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पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बारमद
पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बारमद

Muzaffarpur News: बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी होने के बावजूद, अवैध शराब का कारोबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिलहाल, मुजफ्फरपुर में शराब के कारोबार में शामिल एक बाप-बेटे की जोड़ी चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है. यह तीसरी बार है जब आबकारी विभाग की टीम ने उनके ठिकाने पर छापा मारा है और लाखों रुपये की शराब जब्त की है. हालांकि, छापे की भनक लगते ही, इस धंधे के पीछे के कारोबारी बाप और बेटा वहां से फरार होने में कामयाब रहे.

पहले भी उनके ठिकानों से भारी मात्रा में शराब जब्त की जा चुकी है, लेकिन इन कार्रवाईयों का इस जोड़ी पर कोई रोक लगाने वाला असर नहीं पड़ा है. एक बार फिर, उनके ठिकाने से  एक पिकअप ट्रक पर लादा गया करीब 1,000 लीटर शराब बरामद किया गया है. इस बीच, आबकारी विभाग की टीम ने मौके से दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जो इस अवैध धंधे में बाप-बेटे की मदद कर रहे थे. बाप और बेटे को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है.

बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर में स्थित एक लीची गाछी की है. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, आबकारी विभाग की एक टीम ने छापा मारा और एक कार और एक पिकअप ट्रक से लगभग 1,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की. जब्त किए गए शराब की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताया बताई जा रही है. इसके अलावा, छापेमारी के दौरान शराब के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. उनकी पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के निवासी चंदन कुमार और गायघाट थाना क्षेत्र के निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है. इस बीच, पुलिस ने चंद्रेश्वर राय और रोशन कुमार जो कथित तौर पर पिता-पुत्र हैं, के खिलाफ भी नामजद FIR दर्ज की है. इन पर इस मामले में शामिल होने का आरोप है. इस पिता और पुत्र के खिलाफ पहले भी आबकारी थाना और अहियापुर थाना, दोनों जगहों पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

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यह भी पढ़ें: मोतिहारी में कुदरत का तांडव, आंधी-पानी के बीच बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

छापेमारी को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, अहियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुपुर में स्थित एक लीची गाछी में छापेमारी की गई. इस दौरान, एक कार और एक पिकअप ट्रक से लगभग 1,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है. इसके अलावा, मौके से शराब की तस्करी करने वाले दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया. इनकी पहचान चंदन कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई है. साथ ही, रोहित कुमार और चंदेश्वर राय, जो कि पिता-पुत्र हैं. उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, क्योंकि इस पिता-पुत्र की जोड़ी के खिलाफ पहले भी शराब से जुड़े एक मामले में FIR दर्ज हो चुकी है.

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