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मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का खुलासा: यूपी से ट्रेन के जरिए शराब ला रहीं 5 महिलाएं गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पांच महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है. सभी महिलाएं यूपी के बलिया से ट्रेन के जरिए विदेशी शराब लाकर मुजफ्फरपुर में बेचती थीं.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:11 AM IST
मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का खुलासा: यूपी से ट्रेन के जरिए शराब ला रहीं 5 महिलाएं गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का खुलासा: ट्रेन के जरिए शराब ला रहीं 5 महिलाएं गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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