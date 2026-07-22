/मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का खुलासा: यूपी से ट्रेन के जरिए शराब ला रहीं 5 महिलाएं गिरफ्तार

इसी दौरान एक संदिग्ध ऑटो को जांच के लिए रोका गया. जब ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें बैठी पांचों महिलाओं के पास से विदेशी शराब बरामद हुई. गिरफ्तार महिला तस्कर इतनी शातिर थीं कि जिस ऑटो से वे छपरा से मुजफ्फरपुर पहुंची थीं, उसके चालक को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि महिलाओं के पर्स और झोलों में शराब रखी हुई है. जांच के दौरान टीम को पर्स और झोलों से शराब की बोतलें मिलीं, जिसके बाद पांचों महिला तस्करों को विदेशी शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सभी महिलाएं मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के अखाड़ाघाट की रहने वाली हैं और काफी दिनों से यूपी से ट्रेन के जरिए शराब लाकर मुजफ्फरपुर में उसकी बिक्री कर रही थीं.