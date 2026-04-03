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मुजफ्फरपुर में लूट गैंग का भंडाफोड़: सोना गलाने वाला ज्वेलर समेत 5 गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बढ़ती छिनतई और लूट की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह में शामिल ज्वेलरी कारोबारी लूट के सोने को पिघलाकर सबूत मिटाने का काम करता था. पुलिस ने पिघला सोना, मोबाइल और बाइक समेत कई सामान बरामद किए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:59 AM IST

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मुजफ्फरपुर में लूट गैंग का भंडाफोड़: सोना गलाने वाला ज्वेलर समेत 5 गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन
मुजफ्फरपुर में लूट गैंग का भंडाफोड़: सोना गलाने वाला ज्वेलर समेत 5 गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही छिनतई और लूट की घटनाओं ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी थी. खासकर शहरी थाना क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग और राहगीरों से लूटपाट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया था. अपराधी बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चकमा दे रहे थे. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और एक विशेष अभियान चलाया गया. इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है.

टीम गठन के बाद 24 घंटे में कार्रवाई
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर सिटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी और एसडीपीओ टाउन-2 विनिता सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर सदर और बरहमपुरा थाना क्षेत्र में सक्रिय तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. ये सभी आरोपी हाल ही में हुई छिनतई की घटनाओं में शामिल थे.

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पूछताछ में हुआ गिरोह का खुलासा
गिरफ्तार अपराधियों से सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे गिरोह का खुलासा हुआ. जांच के दौरान पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप संचालक को भी गिरफ्तार किया, जो लूट के सोने को पिघलाकर सबूत मिटाने का काम करता था. इसके अलावा गिरोह को सूचना देने और लाइनर की भूमिका निभाने वाले एक अन्य आरोपी को भी दबोचा गया.

आगे की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के पास से पिघला हुआ सोना, सात मोबाइल फोन और एक पल्सर बाइक समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं. सिटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और आगे भी इस तरह के अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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