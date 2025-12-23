Advertisement
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के अमरख गांव में पति-पत्नी के विवाद ने भयानक रूप ले लिया. आरोपी पति कपिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी सुरजी देवी की गड़ासे से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:41 PM IST

Muzaffarpur Crime News: बिहार मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव से एक भयानक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया. घटना में आरोपी कपिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी सुरजी देवी की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी. घटना की भयावहता को देखते हुए पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. कपिलेश्वर प्रसाद लंबे समय तक घर से बाहर रहे और हाल ही में घर लौटने के बाद पत्नी के साथ उनका विवाद हुआ. वही विवाद अंततः इस जानलेवा हत्याकांड का कारण बना.

आरोपी ने खुद भाई को बताया
सूचना के अनुसार, घटना के तुरंत बाद कपिलेश्वर प्रसाद ने अपने भाई को इस हत्या की जानकारी दी और फिर घटनास्थल से चले गए. जब उनके भाई ने घर जाकर देखा तो खाट पर सुरजी देवी का शव पड़ा था. इस नजारे ने उन्हें भी स्तब्ध कर दिया. उन्होंने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को बुलाया, जिन्होंने मिलकर आरोपी को पकड़ने में मदद की और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मनियारी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस की कार्रवाई और गहन पूछताछ
मनियारी थाना की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद के पीछे वास्तविक कारण क्या था और क्या किसी और का इसमें हाथ था. साथ ही, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए हैं और सभी संबंधित लोगों से सहयोग की अपील की है.

कानूनी कार्रवाई तेज
इस दर्दनाक घटना में मृतका सुरजी देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. घटना ने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से समाज को बहुत बड़ा झटका लगता है और प्रशासन को ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

रिपोर्ट: मनितोष कुमार

 

