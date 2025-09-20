मुजफ्फरपुर में 10 साल की मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 10 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. यह वारदात देर रात करीब दो बजे हुई, जब बच्ची अपने घर में सो रही थी. दोनों आरोपी, जो बच्ची के घर के पास ही किराए के मकान में रहते थे, चोरी-छिपे घर में घुसे. उन्होंने बच्ची की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उसे बहला-फुसलाकर अपने मकान में ले गए. वहां दोनों ने बारी-बारी से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में गुस्सा भरा हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई. पीड़िता के पिता ने सदर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद अल्ताफ और वैशाली जिले के पातेपुर निवासी शिवनाथ के रूप में हुई है. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच भी करवाया है, ताकि मामले की पूरी जांच हो सके.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. लोग इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. खासकर, बच्ची की मानसिक स्थिति को देखते हुए इस अपराध को और भी गंभीर माना जा रहा है. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है.

इनपुट - मणितोष कुमार

