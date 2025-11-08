Advertisement
मुजफ्फरपुर दहला! घर में सो रही नाबालिग को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार; गुस्साई भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, फिर...

Muzaffarpur minor raped: मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में घर में सो रही नाबालिग से पड़ोसी अधेड़ ने दुष्कर्म किया, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है. 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:27 PM IST

Muzaffarpur minor raped: मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां देर रात घर में सो रही एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के ही एक अधेड़ व्यक्ति ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया है. घटना के सामने आते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अधेड़ व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि घटना देर रात की है. पीड़िता नाबालिग की मां किसी काम से अपने मायके गई हुई थी, जबकि पीड़िता के पिता घर के दरवाज़े पर सो रहे थे। पीड़िता घर के अंदर अकेली सो रही थी. इसी का फायदा उठाते हुए पड़ोस में रहने वाला आरोपी अधेड़ व्यक्ति चुपके से घर में घुस गया था. उसने लड़की का मुंह बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से भागने की कोशिश करने लगा था. पीड़िता के शोर मचाने के बाद आस-पड़ोस के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए थे. उन्होंने आरोपी की पहचान की, उसे पकड़ा और उसकी पिटाई करने के बाद स्थानीय मनियारी पुलिस को सौंप दिया गया है.

पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पश्चिम अनिमेष चंद्र ज्ञानी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे है. इसके अलावा, मामले की गहराई से जांच के लिए FSL(फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी.पुलिस ने पीड़िता को आवश्यक मेडिकल जांच के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया है.

पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसडीपीओ पश्चिम अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि, "एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. ग्रामीणों की मदद से आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है. हम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं."

लोगों के बढ़ते आक्रोश और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इनपुट: मणितोष कुमार स्थान: मुजफ्फरपुर डेस्क: बिहार

