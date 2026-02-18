Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर: घर में घुसकर नाबालिग छात्रा को मारी गोली, मौके पर ही मौत, पुलिस ने आरोपी को धरा

Muzaffarpur Minor Girl Murder: सकरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:49 AM IST

घटनास्थल की तस्वीर
घटनास्थल की तस्वीर

Muzaffarpur Minor Girl Shot Dead: बिहार में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है. ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है. यहां एक युवक ने घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना मंगलवार (17 फरवरी) की देररात की बताई जा रही है. गोली की आवाज से घरवालों की नींद टूटी तो देखा कि खून से लथपथ लड़की की लाश आंगन में पड़ी थी. घटना के सकरा थाना की है. घटना के बाद इलाके मे हड़कंप मचा हुआ है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है. वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना को लेकर मृतका की मां ने बताया कि वो सब रात मे घर मे सो रहे थे. देर रात अचानक शोर हुआ तो दरवाजा खोला. आंगन मे बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी. पीड़ित मां ने कहा कि घटना कैसे हुई, ये नहीं देखा. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शायद लड़की दूसरा गेट खोलकर बाथरूम के लिए निकली थी. इसी दौरान बदमाश भी अंदर घुसा और लड़की को गोली मार दी.

ये भी पढ़ें- दानापुर छात्रा मौत मामला: हत्या या आत्महत्या? 'नार्को टेस्ट' से पता लगाएगी पुलिस

वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब घटना की हर बिंदु पर जांच कर रही है.

रिपोर्ट- मणितोष

बेखौफ अपराधी, बेबस पुलिस? समस्तीपुर में लोजपा नेता पर जानलेवा हमला