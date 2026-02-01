Muzaffarpur News: बीते 2 दिनों से गायब युवक घायल हालत में बरामद, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों को हत्या की आशंका

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र से दो दिनों से अपने घर से लापता युवक गंभीर रूप से जख्मी स्थिति में बरामद हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. अब परिजनों ने पीट-पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसकी जांच मे जुटी हैं. डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है. पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के महुआरा पटोरी का है,जहां के निवासी राकेश दास पिछले दो दिनों से अचानक घर से लापता था, हालांकि इस दौरान परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया.

इसी बीच आज मृतक युवक के भाई मुकेश दास को सूचना मिली कि बागमती नदी किनारे कुछ लोगों द्वारा एक युवक की जम कर पिटाई की गई है और पिटाई के बाद उस युवक को मरा समझ कर कुछ लोग फेंकने के लिए ले जा रहे हैं. वहीं सूचना के बाद मृतक का भाई मुकेश दास मौके पर पहुंचा और वहां से गंभीर स्थिति में अपने भाई को लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई है.

ये भी पढ़ें- पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा, हैवानियत, गिरफ्तारी और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए हैं. वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र से एक युवक दो दिनों से लापता था. जिसका आज शव घर से कुछ दूरी पर बागमती नदी किनारे से बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दूसरी ओर तुर्की थाना क्षेत्र में एक बाईक सवार अपराधियों ने व्यवसाई से लूट की वारदात को अंजाम दिया है. घटना तुर्की थाना क्षेत्र की छाजन के समीप की बताई जा रही है. जहां सरैया पथ स्थित छाजन गांव में ईस्टर्न स्टेट के पास दो गाड़ियों पर सवार तीन अपराधियों ने एक व्यवसाई से पिस्तौल की नोक पर मारपीट कर लूटपाट घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी है. कुढ़नी थाना क्षेत्र के थतिया गांव के निवासी पीड़ित व्यवसाई धीरज ठाकुर ने बताया कि वे मिठनपुरा स्थित अपनी दुकान बंद कर मुजफ्फरपुर से घर लौट रहे थे.

उन्होंने बताया कि इसी दौरान अपाचे बाइक सवार अपराधियों ने तुर्की मेडिकल कॉलेज से आगे ईस्टर्न स्टेट के पास अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और पिस्तौल दिखाकर मारपीट की. बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसाई से पिस्तौल के नोक पर 40 हजार रुपये नकद लूटकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही तुर्की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार