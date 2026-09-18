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मुजफ्फरपुर में 4 साल से जिस युवक की हत्या की जांच कर रही थी पुलिस, वह मिला जिंदा, प्रेम प्रसंग में रची थी पूरी साजिश

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चार साल से हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ा खुलासा हुआ है. जिस सोनू कुमार की हत्या की बात सामने आई थी, वह जिंदा मिला. प्रेम प्रसंग के चलते उसने खुद अपनी हत्या की झूठी कहानी रची थी.

Written ByManitosh kumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:24 PM IST
मुजफ्फरपुर में 4 साल से जिस युवक की हत्या की जांच कर रही थी पुलिस, वह मिला जिंदा, प्रेम प्रसंग में रची थी पूरी साजिश
Image Credit: मुजफ्फरपुर में 4 साल से जिस युवक की हत्या की जांच कर रही थी पुलिस, वह मिला जिंदा

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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