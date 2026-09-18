/मुजफ्फरपुर में 4 साल से जिस युवक की हत्या की जांच कर रही थी पुलिस, वह मिला जिंदा, प्रेम प्रसंग में रची थी पूरी साजिश

दरअसल, पूरा मामला गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र का है. यहां के निवासी धीरज प्रसाद श्रीवास्तव ने 9 नवंबर 2022 को थावे थाने में आवेदन दिया था. इसमें बताया गया था कि उनके छोटे भाई सोनू कुमार 6 नवंबर को दुकान का सामान खरीदने के लिए 50 हजार रुपये लेकर पटना निकले थे. इसके बाद एक अज्ञात बदमाश द्वारा रुपये से भरा बैग छीनने के लिए सोनू की हत्या करने की बात सामने आई. परिजनों को सोनू की खून से लथपथ फोटो और व्हाट्सऐप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली थी. इसके बाद थावे थाना में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना भेजा गया, जहां हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.