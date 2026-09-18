/मुजफ्फरपुर में 4 साल से जिस युवक की हत्या की जांच कर रही थी पुलिस, वह मिला जिंदा, प्रेम प्रसंग में रची थी पूरी साजिश

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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जिस युवक की हत्या को लेकर पुलिस चार साल से अनुसंधान कर रही थी, वह अब जिंदा मिला है. युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी हत्या की अफवाह फैलाई थी. उसने व्हाट्सऐप पर अपनी हत्या से जुड़ा मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग और खून से लथपथ फोटो भेजकर परिजनों को गुमराह किया था. अब चार साल बाद युवक खुद थाने पहुंचा और अपनी ही हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की.
दरअसल, पूरा मामला गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र का है. यहां के निवासी धीरज प्रसाद श्रीवास्तव ने 9 नवंबर 2022 को थावे थाने में आवेदन दिया था. इसमें बताया गया था कि उनके छोटे भाई सोनू कुमार 6 नवंबर को दुकान का सामान खरीदने के लिए 50 हजार रुपये लेकर पटना निकले थे. इसके बाद एक अज्ञात बदमाश द्वारा रुपये से भरा बैग छीनने के लिए सोनू की हत्या करने की बात सामने आई. परिजनों को सोनू की खून से लथपथ फोटो और व्हाट्सऐप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली थी. इसके बाद थावे थाना में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना भेजा गया, जहां हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.
अनुसंधान के दौरान देवरिया थाना पुलिस को पता चला कि जिस युवक की हत्या की बात कही जा रही है, वह जिंदा है और प्रेम प्रसंग के चलते कहीं छिपकर रह रहा है. जांच में यह भी सामने आया कि थावे थाना में सोनू कुमार के गायब होने को लेकर प्रेम प्रसंग से जुड़ा अपहरण का मामला दर्ज था. इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने दोनों मामलों को जोड़कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि सोनू ने खुद ही अपनी हत्या का पूरा सीन रचा था और परिजनों को गुमराह करने के लिए खून से लथपथ फोटो और व्हाट्सऐप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी.
पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि 9 नवंबर 2022 को गोपालगंज के थावे थाना से जीरो आवेदन देवरिया थाना भेजा गया था. इसमें सोनू के लापता होने और व्हाट्सऐप पर हत्या से जुड़ा मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग और फोटो मिलने की जानकारी दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था. जांच के दौरान सोनू की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ. पुलिस ने सोनू पर दबाव बनाया, जिसके बाद वह खुद देवरिया थाना पहुंचा और बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण उसने अपनी हत्या की साजिश रची थी.