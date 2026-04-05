ईरान के नेता खामेनेई की मौत को लेकर मुजफ्फरपुर में शोक, मौलाना डॉ. यासूब अब्बास ने पाकिस्तान पर कही ये बात

Muzaffarpur News: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत (शहादत) की खबर के बाद शिया समुदाय लगातार अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहा है. वहीं मुजफ्फरपुर में आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर कमरा मोहल्ला स्थित बड़े इमामबाड़ा मे मजलिसे तरहीम और जलसा-ए-ताजीयत का आयोजन किया गया. जिसे खिताब करने हैदरी टास्क फोर्स के सरपरस्त और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मौलाना डॉ. यासूब अब्बास मुजफ्फरपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने अपना दोस्त बदल लिया है, लेकिन भारत की जनता ने नहीं.

उन्होंने पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को लेकर कहा की वह इजराइल का नाजायज औलाद है, इसलिए उसे इजरायल भेज दिया जाए. वहीं मुजफ्फरपुर के सिया मुसलमानों ने पूरे मुहल्ले में आयतुल्लाह खामेनेई को शेर बताते हुए जगह जगह पोस्टर लगाया है. मौलाना अब्बास ने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने न ईरान का इतिहास पढ़ा है और न ही शियत का.उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान पर जंग थोपी है और शुरुआत में उसे वेनेजुएला की तरह समझने की भूल की.

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मौलाना के अनुसार, अमेरिका को यह अंदाजा नहीं था कि ईरान में मार्जियत का मजबूत सिस्टम है, जिसमें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मरजा नामित होता है और पूरे देश का नेतृत्व संभालता है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान और शियत का इतिहास पढ़ा होता तो ऐसी गलती नहीं करता. ईरानी कर्बला के मानने वाले हैं. जब कर्बला में यजीद जैसा शासक हुसैनी इरादे को पराजित नहीं कर पाया तो आज का यह यजीद, डोनाल्ड ट्रंप, क्या तबाह और पराजित कर सकेगा?

खाड़ी देशों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे आज अमेरिका और इजरायल के पिट्ठू बन गए हैं और उनका इस्लाम से कोई वास्तविक संबंध नहीं बचा है.उन्होंने दावा किया कि इस युद्ध में ईरान की जीत निश्चित है. वहीं भारत सरकार द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई की शहादत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देने पर मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपना दोस्त बदल लिया है, लेकिन भारत के लोगों ने अपना दोस्त नहीं बदला है. भारत का हिंदू हो या मुसलमान, शिया हो या सुन्नी, सभी ईरान को अपना दोस्त समझते हैं.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार