Muzaffarpur News: मां मेरी क्या गलती थी? नदी किनारे कुत्ते नोंच रहे थे नवजात का शव, बच्चों ने देखा तो शोर मचाया

Muzaffarpur Crime News: बूढ़ी गंडक नदी स्थित आश्रम घाट के पास एक नवजात का शव मिलने से सनसनी मच गई. कुत्ते शव को नोंच रहे थे. स्थानीय युवक नीतीश कुमार ने बताया कि शिशु का शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्म लेते ही उसे नदी किनारे फेंक दिया गया.

Dec 01, 2025, 07:06 AM IST

Muzaffarpur Newborn Body Found: मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी स्थित आश्रम घाट के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नदी किनारे एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ. स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे, तभी उनकी नजर पानी के पास पड़े एक नवजात शिशु के शव पर पड़ी. बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़े कर आए. लोगों ने देखा कि एक नवजात शिशु के शव पड़ा है और देखते-देखते घटनास्थल पर भीड़ जुट गई. 

सूचना मिलते ही सिकंदरपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है. स्थानीय युवक नीतीश कुमार ने बताया कि शिशु का शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्म लेते ही उसे नदी किनारे फेंक दिया गया. शिशु पूरी तरह नवजात था और नग्न अवस्था में था.प्रथम दृष्टया हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है.पुलिस ने नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. 

वहीं इसके कुछ दिन पुर्व भी अहियापुर इलाके में एक नवजात शिशु के शव को एक कुत्ता मुंह में दवा कर घूमते देखा गया था, जिसका एक विडियो भी सामने आया था.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

