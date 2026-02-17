Muzaffarpur News: साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, ASI विकास कुमार को लगी गोली; जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी ढेर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में कुख्यात साइबर अपराधी पप्पू सहनी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग में ASI विकास कुमार घायल हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी गोली लगी है. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि DIG और SSP मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुख्यात साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी. इस हमले में बेला थाना के ASI विकास कुमार को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी पप्पू सहनी को गोली लग गई. घायल ASI को आनन-फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई. पुलिस ने आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है.
कुख्यात साइबर अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम
जानकारी के अनुसार बेला थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड के मामलों में वांछित पप्पू सहनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची थी. इसी दौरान खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ASI विकास कुमार गोली लगने से घायल हो गए.
मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही तिरहुत रेंज के DIG चंदन कुशवाहा और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस टीम से पूरी जानकारी ली. सुरक्षा को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.
दोनों घायलों का इलाज जारी, पुलिस ने दी जानकारी
DIG ने बताया कि कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई थी, जिसमें ASI घायल हुए हैं. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं जवाबी कार्रवाई में घायल आरोपी पप्पू सहनी का भी पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार