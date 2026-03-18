Muzaffarpur News: पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, ASP गरिमा कर रहीं जांच

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब पारू थाने में पदस्थापित 2022 बैच की महिला सिपाही प्रीति कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके कमरे से बरामद किया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि प्रीति कुमारी थाने के पास ही एक किराए के मकान में अपने पति और करीब एक साल के बच्चे के साथ रहती थीं. जैसे ही घटना की सूचना मिली, स्थानीय पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पारिवारिक जीवन और पृष्ठभूमि

मृतका प्रीति कुमारी लखीसराय जिले की रहने वाली थीं और उनकी तैनाती पारू थाने में थी. वह अपने परिवार के साथ थाने के नजदीक किराए के मकान में रह रही थीं. उनकी शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी है. पहली नजर में यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है.

ये भी पढ़ें: पालीगंज खूनी संघर्ष: बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़ा, दर्जनों ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार

Add Zee News as a Preferred Source

घटना से पहले हुआ था विवाद

स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रीति कुमारी और उनके पति के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन सुबह भी दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था, जिसकी आवाज आसपास के लोगों ने सुनी थी. इसके बाद शाम में महिला सिपाही की मौत की खबर सामने आई. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के दौरान यह दुखद घटना घटी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का.

जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस के साथ एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया गया. सरैया की एएसपी गरिमा भी घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले की निगरानी कर रही हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच (SKMCH) में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. एएसपी गरिमा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार