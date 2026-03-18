Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3144814
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Muzaffarpur News: पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, ASP गरिमा कर रहीं जांच

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में 2022 बैच की महिला सिपाही प्रीति कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई. किराए के मकान से शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. घरेलू विवाद की आशंका जताई जा रही है, जबकि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:00 AM IST

Trending Photos

Muzaffarpur News: पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, ASP गरिमा कर रहीं जांच
Muzaffarpur News: पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, ASP गरिमा कर रहीं जांच

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब पारू थाने में पदस्थापित 2022 बैच की महिला सिपाही प्रीति कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके कमरे से बरामद किया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि प्रीति कुमारी थाने के पास ही एक किराए के मकान में अपने पति और करीब एक साल के बच्चे के साथ रहती थीं. जैसे ही घटना की सूचना मिली, स्थानीय पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पारिवारिक जीवन और पृष्ठभूमि
मृतका प्रीति कुमारी लखीसराय जिले की रहने वाली थीं और उनकी तैनाती पारू थाने में थी. वह अपने परिवार के साथ थाने के नजदीक किराए के मकान में रह रही थीं. उनकी शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी है. पहली नजर में यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है.

ये भी पढ़ें: पालीगंज खूनी संघर्ष: बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़ा, दर्जनों ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार

Add Zee News as a Preferred Source

घटना से पहले हुआ था विवाद
स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रीति कुमारी और उनके पति के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन सुबह भी दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था, जिसकी आवाज आसपास के लोगों ने सुनी थी. इसके बाद शाम में महिला सिपाही की मौत की खबर सामने आई. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद के दौरान यह दुखद घटना घटी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का.

जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस के साथ एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया गया. सरैया की एएसपी गरिमा भी घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले की निगरानी कर रही हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच (SKMCH) में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. एएसपी गरिमा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

TAGS

Muzaffarpur News

Trending news

Vaishali news
चार बच्चों की मां लापता, ससुराल वालों ने लगाया प्रेम प्रसंग में भागने का आरोप
Sanjay Singh LJP
मंत्री संजय सिंह, 42 लाख की धोखाधड़ी और चुनावी हलफनामे में केस को छुपाने
Sanjay Singh LJP
मंत्री संजय सिंह, 42 लाख की धोखाधड़ी और चुनावी हलफनामे में केस को छुपाने
Hajipur News
गैस एजेंसी के बाहर जमकर चले लात-घूंसे, गोदामों पर की गई मजिस्ट्रेट की तैनाती
Muzaffarpur News
पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार
Sheikhpura news
शेखपुरा ट्रैफिक पुलिस; बॉडी वार्न कैमरे और बैटन लाइट से नियमों का पालन सख्त
Bettiah news
प्रेम प्रसंग में युवक की पिटाई से भड़के ग्रामीण, पुलिस पर हमला कर जीप को बनाया बंधक
Madhubani police
मधुबनी में जाली नोटों का बड़ा रैकेट ध्वस्त: 2 तस्कर दबोचे गए,नेपाल भेजने की थी तैयारी
Madhubani police
मधुबनी में जाली नोटों का बड़ा रैकेट ध्वस्त: 2 तस्कर दबोचे गए,नेपाल भेजने की थी तैयारी
Bihar News
आमस-दरभंगा NH के निर्माण का रास्ता साफ, पटना HC ने वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश किया रद्द