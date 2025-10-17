Advertisement
Muzaffarpur News: जहरीली शराब पीकर अंधा हुआ शख्स अब बना शराब कारोबारी, पुलिस ने किया खुलासा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के डोकरा गोपीनाथपुर गांव में छापेमारी कर नकली शराब की बड़ी खेप बरामद की. चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी वही व्यक्ति निकला जिसने 2021 में जहरीली शराब पीकर अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी. अब वह खुद घर में नकली शराब बनाकर बेचने का धंधा कर रहा था.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:01 PM IST

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने जहरीली शराब पीकर अपनी आंखों की रोशनी गंवाई थी, अब वही अपने घर में नकली शराब बना रहा था. छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने उसके घर से भारी मात्रा में नकली शराब की खेप बरामद की है.

दरअसल, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कारोबारी चोरी-छिपे शराब का धंधा कर रहे हैं. वर्ष 2021 में सरैया थाना क्षेत्र के डोकरा गोपीनाथपुर गांव निवासी प्रेम कुमार सहनी ने जहरीली शराब पी थी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी. इसके बाद उसने खुद अपने घर में नकली शराब तैयार करने का काम शुरू कर दिया.

सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और उसके घर से नकली शराब, खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की. मौके से कारोबारी प्रेम कुमार सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूरे मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में हुई जहरीली शराब कांड में प्रेम कुमार सहनी की आंखों की रोशनी चली गई थी. इसके बाद वह नकली शराब तैयार कर बेचने लगा. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने उसके घर से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिले में उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है.

इनपुट: मनितोष कुमार

