/Muzaffarpur News: नेपाल बॉर्डर से मोतिहारी के मंटू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 23 मोबाइल बरामद

राज्य चुनें
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा करते हुए मोतिहारी के मंटू गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है. गिरफ्तार बदमाश मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आकर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे और फिर फरार हो जाते थे. जब पुलिस को पता चला कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए चोर दूसरे जिले से आते हैं, तो पुलिस भी हैरान रह गई. इसके बाद पुलिस ने खुफिया तंत्र के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए मोतिहारी के इस गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया.
दरअसल, कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक स्थित एक मोबाइल शोरूम में 25 मई की रात भीषण चोरी की घटना हुई थी. इसमें लाखों रुपये के मोबाइल, चार्जर, ब्लूटूथ, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य कीमती सामान सहित 40 हजार रुपये नकद की चोरी कर ली गई थी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और चोरों की तलाश में जुट गई. पुलिस ने तकनीकी जांच और खुफिया तंत्र की मदद से चोरी की घटना में शामिल बदमाशों का लोकेशन ट्रेस किया. इसके बाद SDPO पश्चिम सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में नेपाल बॉर्डर के समीप से 5 शातिर बदमाशों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उनका गिरोह मोतिहारी से आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और फिर वापस लौट जाता था. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मोतिहारी जिले के महुआवा निवासी भोला कुमार, अर्जुन कुमार, विशाल कुमार, एहतराम आलम तथा झरोखर निवासी मंटू कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से चोरी के 23 मोबाइल, 14 पीस ओटीजी, 5 ब्लूटूथ सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं.
पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि पिछले दिनों कांटी थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना हुई थी. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर नेपाल बॉर्डर से 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये सभी मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं और वहीं से आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शातिरों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.