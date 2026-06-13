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Muzaffarpur News: नेपाल बॉर्डर से मोतिहारी के मंटू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 23 मोबाइल बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र में मोबाइल शोरूम में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए मोतिहारी के मंटू गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी के 23 मोबाइल, ब्लूटूथ, ओटीजी समेत कई सामान बरामद किए हैं.

Written ByManitosh kumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:37 PM IST
Muzaffarpur News: नेपाल बॉर्डर से मोतिहारी के मंटू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 23 मोबाइल बरामद
Image Credit: नेपाल बॉर्डर से मोतिहारी के मंटू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 23 मोबाइल बरामद

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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