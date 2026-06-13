/Muzaffarpur News: नेपाल बॉर्डर से मोतिहारी के मंटू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 23 मोबाइल बरामद

दरअसल, कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा चौक स्थित एक मोबाइल शोरूम में 25 मई की रात भीषण चोरी की घटना हुई थी. इसमें लाखों रुपये के मोबाइल, चार्जर, ब्लूटूथ, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य कीमती सामान सहित 40 हजार रुपये नकद की चोरी कर ली गई थी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और चोरों की तलाश में जुट गई. पुलिस ने तकनीकी जांच और खुफिया तंत्र की मदद से चोरी की घटना में शामिल बदमाशों का लोकेशन ट्रेस किया. इसके बाद SDPO पश्चिम सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में नेपाल बॉर्डर के समीप से 5 शातिर बदमाशों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया.