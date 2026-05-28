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मुजफ्फरपुर में फ्रेंचाइजी की आड़ में ओटीपी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

Muzaffarpur Cyber Fraud: मुजफ्फरपुर में 'ऑपरेशन साइबर प्रहार' के तहत पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ग्राहकों से ओटीपी लेकर रिफंड की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करता था.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 06:08 AM IST

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मुजफ्फरपुर में फ्रेंचाइजी की आड़ में ओटीपी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार
मुजफ्फरपुर में फ्रेंचाइजी की आड़ में ओटीपी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार
Muzaffarpur Cyber Fraud: पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुजफ्फरपुर पुलिस इन दिनों जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान 'ऑपरेशन साइबर प्रहार' चला रही है. इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा करते हुए निजी कंपनी की फ्रेंचाइजी चलाने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ग्राहकों को झांसे में लेकर ओटीपी हासिल करता था और उसके जरिए सामान बदलने से लेकर रिफंड की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए ssp कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर साइबर DSP हिमांशु कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. तकनीकी और मानवीय जांच के आधार पर पुलिस ने मोतीपुर थाना क्षेत्र से गिरोह के सक्रिय सदस्य मो. चांद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड अब भी फरार बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
 
पूरे मामले को लेकर सिटी SP मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मो. चांद ने एक निजी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी. वह ग्राहकों से OTP मंगवाकर उनके साथ ठगी करता था. कई मामलों में ग्राहकों के रिफंड की राशि भी OTP के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर कर ली जाती थी. पुलिस को लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं.
 
 
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी साइबर ठगी के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी मो. चांद सरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं उसका भाई, जिसे इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
 
गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कैनर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि बरामद सामानों की जांच की जा रही है, जिससे साइबर फ्रॉड के नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी मिल सके. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
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