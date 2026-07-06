/मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: पीयर थाना पुलिस टीम पर हमला और थानेदार को बंधक बनाने के मामले में 8 और गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर के चर्चित पीयर थाना के बड़गांव पुलिस टीम पर हमला कर थानेदार को घंटों बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इसी मामले में एक मशहूर कॉमेडियन-यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है. अब 8 और लोगों की गिरफ्तारी से हमले में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है.
बता दें कि 54 नामजद लोगों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस अभी भी बाकी हमलावरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 6 फरवरी, 2026 को हुई. DJ सिस्टम ले जा रही एक गाड़ी को रोके जाने को लेकर पुलिस और स्थानीय सरपंच के बीच बहस हुई थी. सरपंच की पिटाई का आरोप लगाते हुए, भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उनकी गाड़ी में तोड़-फोड़ की.
SHO रजनीकांत को बनाया था बंधक
उस समय के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) रजनीकांत को बंधक बनाकर एक घर में बंद कर दिया गया और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई. साथ ही, सड़क जाम कर दी गई और आगजनी की गई. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और अब पहचान किए गए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
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