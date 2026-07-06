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मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: पीयर थाना पुलिस टीम पर हमला और थानेदार को बंधक बनाने के मामले में 8 और गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के पीयर पुलिस स्टेशन में पुलिस पर हुए हमले के हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है. इससे पहले एक जाने-माने कॉमेडियन-यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया जा चुका था, जिससे हमले में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:26 PM IST
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: पीयर थाना पुलिस टीम पर हमला और थानेदार को बंधक बनाने के मामले में 8 और गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर पुलिस (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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