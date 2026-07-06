/मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: पीयर थाना पुलिस टीम पर हमला और थानेदार को बंधक बनाने के मामले में 8 और गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर के चर्चित पीयर थाना के बड़गांव पुलिस टीम पर हमला कर थानेदार को घंटों बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इसी मामले में एक मशहूर कॉमेडियन-यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है. अब 8 और लोगों की गिरफ्तारी से हमले में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है.