Muzaffarpur News: दुर्गा पूजा मेला में छीनते थे मोबाइल, पुलिस ने गिरोह के 12 बदमाशों को धरा, स्कॉर्पियो भी जप्त

Muzaffarpur Mobile Snatcher Gang: बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. आरोपियों के पास से आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल बरामद हुए हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो कार भी जप्त की है. पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी दुर्गा पूजा मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं से मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस को इस गैंग से जुड़ी कई शिकायतें मिली थीं. जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

मुजफ्फरपुर पुलिस ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में मेला घूमने आए लोगों का मोबाइल छिनतई करने के आरोप में एक दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से एक स्कॉर्पियो और छिनतइ के सात मोबाइल को बरामद किया गया है. गिरफ्तार बदमाशों में अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी राजू सहनी के बेटे किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा इस गिरोह का मुख्य आरोपी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी किशन कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है. अहियापुर थाने में आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं.

पूरे मामले में एसडीपीओ टू टाउन विनीता सिन्हा ने बताया कि दुर्गा पूजा मेला को सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व मे भारी पुलिस बल तेनाती की गई हैं. इसी बीच देर रात पुलिस को सुचना मिली की जीरोमाइल से लेकर अखाड़ा घाट पुल तक शराब के नशे मे कुछ शरारती तत्व उत्पात मचा रहे हैं. एसडीपीओ विनिता सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके से पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कुल 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से स्कॉर्पियो को जप्त किया गया है. तलाशी के दौरान किशन कुमार उर्फ माफिया कृष्णा के पास से छिनतइ के सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. किशन पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल अन्य बदमाशों का अपराधिक इतिहास का खंगाला जा रहा है.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

