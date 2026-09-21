/मुजफ्फरपुरः मोबाइल मिस्त्री ने बना डाला एप, फिर किया बड़ा कांड, महज 8 घंटे में पहुंची पुलिस

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मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल कारोबारियों से ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए लोगों में एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला युवक भी शामिल है. पुलिस का दावा है कि आरोपी मोबाइल मिस्त्री ने फर्जी मोबाइल एप बनाकर बड़े-बड़े मोबाइल टूल्स कारोबारियों को फंसाया और उनसे लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दिया. जब मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा तो यह गिरोह उसके रडार पर आ गया. साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार की टीम ने मोबाइल नम्बर और फर्जी एप को ट्रैक करना शुरू किया. ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए गिरोह के मास्टर माइंड तक पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने इस गिरोह के दो और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से साइबर पुलिस ने 1 लाख 10 हजार रुपए के मोबाइल टूल्स बरामद किए हैं. फिलहाल, साइबर पुलिस अब गिरफ्तार अभियु्क्तों से पूछताछ करके उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.
दरअसल, शहर के बड़े मोबाइल टूल्स कारोबारी भाग्य भूषण ने साइबर पुलिस के पास शिकयत की थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके पास एक वाट्सअप नंबर से कॉल आया था और करीब एक लाख से ऊपर के मोबाइल फोल्डर बुक किया गया था. फर्जी पेमेंट एप का स्क्रीन शॉट भेज कर उसे ठगा गया है. इसके बाद साइबर पुलिस एक्टिव हुई और उस मोबाइल नम्बर और फर्जी पेमेंट एप के पूरे सिस्टम को ट्रैक किया. करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस मोतीपुर के रहने वाले मनीष कुमार तक पहुंच गई. वही इस गिरोह का मास्टर माइंड बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद इस गिरोह के एक और सदस्य को धर दबोचा. आरोपी के पास से 01 लाख से ऊपर का 188 पीस मोबाईल फोल्डर को बरामद किया गया है.
जब साईबर पुलिस ने गिरफ्तार मास्टर माइंड मनीष से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है और मोबाइल बनाते-बनाते उसने एक फर्जी पेमेंट एप बना लिया. इसके बाद उसने उस फर्जी पेमेंट एप के जरिए शहर के बड़े-बड़े मोबाइल कारोबारियों को वॉट्सअप कॉल करके फंसाया. उसने फर्जी पेमेंट का स्क्रीन शॉट भेज कर उनसे लाखों रुपए का माल बुक करके मंगा लिया. जब उसे इस धंधे से कमाई होने लगी तो उसने मोबाइल रिपेयरिंग का काम छोड़ कर अपना एक गिरोह खड़ा किया. इसके बाद वह फर्जी पेमेंट के जरिए मंगाए गए मोबाइल टूल्स को छोटे-छोटे दुकानदारों को सस्ते दामों में बेचने लगा. इस तरह से उसने एक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया था. हालांकि, अब वह साइबर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है.
पूरे मामले को लेकर साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि शहर के एक बड़े मोबाइल टूल्स कारोबारी भाग्य भूषण ने शिकयत की थी कि उनके साथ वाट्सअप कॉल और फर्जी पेमेंट के जरिए धोखाधड़ी हुई है. साइबर बदमाशों ने उनसे रैपिडो कुरियर से 1 लाख 20 हजार रुपए के मोबाइल फोल्डर की ठगी की है. उसके साथ पुलिस की एक टीम उस गिरोह के पीछे लगी और 8 घंटो में मोतीपुर का रहने वाला गिरोह के मास्टर माइंड मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया. उससे पूछताछ के आधार पर गिरोह में शामिल रिमझिम कुमार के साथ-साथ मोबाइल टूल्स खरीदने वाले परवेज आलम को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 5 मोबाइल फोन और 188 मोबाइल फोल्डर को बरामद किया गया है. मार्केट में इनकी अनुमानित कीमत 1 लाख 10 हजार रुपए है. फिलहाल, साइबर पुलिस इन सभी से पूछताछ करक इस पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है.