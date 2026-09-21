/मुजफ्फरपुरः मोबाइल मिस्त्री ने बना डाला एप, फिर किया बड़ा कांड, महज 8 घंटे में पहुंची पुलिस

मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल कारोबारियों से ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए लोगों में एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला युवक भी शामिल है. पुलिस का दावा है कि आरोपी मोबाइल मिस्त्री ने फर्जी मोबाइल एप बनाकर बड़े-बड़े मोबाइल टूल्स कारोबारियों को फंसाया और उनसे लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दिया. जब मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा तो यह गिरोह उसके रडार पर आ गया. साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार की टीम ने मोबाइल नम्बर और फर्जी एप को ट्रैक करना शुरू किया. ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए गिरोह के मास्टर माइंड तक पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने इस गिरोह के दो और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से साइबर पुलिस ने 1 लाख 10 हजार रुपए के मोबाइल टूल्स बरामद किए हैं. फिलहाल, साइबर पुलिस अब गिरफ्तार अभियु्क्तों से पूछताछ करके उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.