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मुजफ्फरपुरः मोबाइल मिस्त्री ने बना डाला एप, फिर किया बड़ा कांड, महज 8 घंटे में पहुंची पुलिस

मोबाइल मिस्त्री ने फर्जी मोबाइल एप बनाकर बड़े-बड़े मोबाइल टूल्स कारोबारियों को फंसाया और उनसे लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दिया. साइबर पुलिस ने आरोपी मनीष कुमार के गिरोह के दो अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 21, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:12 AM IST
मुजफ्फरपुरः मोबाइल मिस्त्री ने बना डाला एप, फिर किया बड़ा कांड, महज 8 घंटे में पहुंची पुलिस
Image Credit: मुजफ्फरपुरः मोबाइल मिस्त्री ने बना डाला एप, फिर किया बड़ा कांड, महज 8 घंटे में पहुंची पुलिस (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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