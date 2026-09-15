/बड़ी वारदात की साजिश नाकाम: मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात रौशन सिंह समेत 3 को दबोचा, खंगाली जा रही क्रिमिनल कुंडली

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बिहार में आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात अपराधी रौशन सिंह आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया है. बिहार पुलिस ने सोमवार (14 सितंबर) की रात को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रौशन सिंह को उसके तीन साथियों के साथ मुजफ्फरपुर से दबोच लिया है. अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं. गिरफ्तार शातिर अपराधियों को पूछताछ के बाद बोचहा थाना पुलिस को सौंप दिया है. अब मुजफ्फरपुर पुलिस गिरफ्तार तीनों अपराधियों का अपराधी कुंडली निकालने में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, बिहार एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि कुख्यात रौशन सिंह अपने कुछ साथियों के साथ बोचहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर पुल पास डेरा डाले हुए है. यह गैंग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला है. बिहार एसटीएफ की टीम ने तुरंत मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को सूचना दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया. एसएसपी के निर्देश पर बोचहा थाना की पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की. मौके से कुख्यात रौशन सिंह के साथ दो अन्य शातिर अपराधी भी दबोच लिए गए. पुलिस को उनके पास से भारी मात्रा में कारतूस और गोलियां बरामद हुई हैं.
गिरफ्तार तीनों अपराधियों के पास से एक स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है, जिसके मालिक के बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है. वहीं, गिरफ्तार तीनों अपराधियों की आपराधिक कुंडली भी खंगाली जा रही है. इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि बिहार एसटीएफ की सूचना पर बोचहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर पुल के पास से कुख्यात रौशन सिंह समेत तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. ये लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर जिले में एक बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे.
कुख्यात अपराधी रौशन सिंह, साहिबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर हत्या के प्रयास, लूट, दंगा समेत सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. रौशन सिंह के साथ काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मुकुंद प्रियम और रामपुर हरि थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वहीं एक अन्य अपराधी श्रीराम कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इन सबकी अपराधिक कुंडली को खंगाल रही है. गिरफ्तार तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.
रिपोर्ट- मणितोष