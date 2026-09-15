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बड़ी वारदात की साजिश नाकाम: मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात रौशन सिंह समेत 3 को दबोचा, खंगाली जा रही क्रिमिनल कुंडली

बिहार पुलिस ने सोमवार (14 सितंबर) की रात को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रौशन सिंह को उसके तीन साथियों के साथ मुजफ्फरपुर से दबोच लिया है. पुलिस के मुताबिक, ये लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर जिले में एक बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 15, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:38 AM IST
बड़ी वारदात की साजिश नाकाम: मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात रौशन सिंह समेत 3 को दबोचा, खंगाली जा रही क्रिमिनल कुंडली
Image Credit: कुख्यात रौशन सिंह गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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