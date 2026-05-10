Muzaffarpur News: शादी समारोह में जा रहे दम्पति को गोली मारने वाले को पुलिस ने धरा, अवैध देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा मे बीती 27 अप्रैल को शादी समारोह में जाने के दौरान बाइक सवार दम्पति की गोली मारकर लूटपाट करने वाले कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं. अपराधी के पास से अवैध हथियार और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है. आरोपी ने गोलीकांड व लूटपाट मे अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है. मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि रेपुरा से हरपुर कृष्ण जाने वाली सड़क पर एक संदिग्ध व्यक्ति है, जो लूटपाट की योजना बना रहा है. जब गश्ती दल की टीम वहां पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम आदित्य आर्यन उर्फ विद्यार्थी बताया.

मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 डीएसपी ने बताया कि जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से एक अवैध देसी हथियार और दो जिंदा गोली मिली हैं. पूछताछ में उसने बीते 27 अप्रैल को रेपुरा रोड मे साले की शादी में शामिल होने जा रहे सोहन कुमार और उनकी पत्नी को गोली मारकर लाखों के जेवर लूट मामले मे अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. वहीं उसने दो अन्य बदमाश गोविन्द दास और राजवीर सिंह के बारे मे बताई, जिसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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डीएसपी मनोज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किये गये आरोपी आदित्य आर्यन के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं. आरोपी युवक को फिलहाल न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया गया है. दूसरी ओर उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों युवक दिल्ली के बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर लग्जरी कार को पकड़ा और उसमें विदेशी शराब की खेप बरामद की.

गिरफ्तार युवकों की पहचान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी सहदेव गुप्ता और गाजीपुर थाना क्षेत्र के आनंद विहार निवासी राहुल तोमर के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों ने बिहार में शराब सप्लाई करने के लिए दो महीने पहले ही टोयोटा की लग्जरी एक्सयूवी कार खरीदी थी. फिलहाल गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर से पूछताछ की जा रही है.