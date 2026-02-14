Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109849
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार रंगबाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, इलाके में हड़कंप

Muzaffarpur Latest News: मुजफ्फरपुर में यूपी की तर्ज पर कार्रवाई हुई है. रंगदारी मामले में फरार चल रहे कुख्यात आरोपी के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया. अब मुजफ्फरपुर पुलिस के इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:58 PM IST

Trending Photos

मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

Muzaffarpur News: बिहार में इन दिनों बिहार की पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त दिख रही है और उसका असर अब मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है, जहां मुजफ्फरपुर के औराई थाने की पुलिस ने रंगदारी मामले में फरार चल रहे सोनू चौधरी नामक कुख्यात अपराधी के घर पर यूपी की तरह बुलडोजर लेकर पहुंची और बुलडोजर चला दिया है.

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के अतरार गांव का रहने वाला कुख्यात अपराधी सोनू चौधरी रंगदारी मामले में गिरफ्तारी के डर से काफी दिनों से फरार चल रहा था. जिसके बाद 14 फरवरी, 2026 दिन शनिवार को औराई थाना प्रभारी राजा सिंह कोर्ट से निर्गत कुर्की जब्ती के आदेश के आलोक में दल बल के साथ थाना क्षेत्र के अत्तरार गांव में कुख्यात अपराधी सोनू चौधरी के घर पर पहुंच कर कुख्यात के घर पर बुलडोजर चलवा दिया.

पूरे मामले को लेकर हेडक्वार्टर डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि कोर्ट से आदेश निर्गत होने के बाद औराई थाने की पुलिस की ओर से अपराधी सोनू चौधरी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि कुख्यात सोनू चौधरी के ऊपर अलग अलग जिलों में अभी तक के जांच में कुल सात संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन औराई थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में वह काफी समय से गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था. जिसके बाद कोर्ट की ओर से उसके घर की कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया था और उसी आदेश के आलोक में सोनू चौधरी के घर की कुर्की जब्ती की गई है.

इनपुट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें: गिरफ्तार हुआ मुजफ्फरपुर का शातिर अपराधी 'झामु', दर्जनों वारदातों को दे चुका था अंजाम

TAGS

Muzaffarpur Policebulldozer action

Trending news

Muzaffarpur Police
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार रंगबाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई
Bihar News
बिहार बना नकली दवाओं का 'डेथ सेंटर': गया में चल रही थी मिनी मेडिसिन फैक्ट्री
Vivek Kumar
बिहार के लाल का दुनिया में डंका: विवेक कुमार बने 'JA एशिया पैसिफिक' के नए CEO
Bettiah news
'मैं अपने पति के साथ खुश हूं, हमें बचा लीजिए', लड़की ने पुलिस से लगाई गुहार
betiah police
बेतिया का सबसे बदनाम थाना! महीने भर में 4 पदाधिकारी नपे,अब थानाध्यक्ष पर गिरी गाज
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में वेलेंटाइन पर भारी पड़ा हनुमान चालीसा, 11 बार सामूहिक पाठ से गूंजी भक्ति
Shambhu Girls Hostel Patna
CBI का बड़ा एक्शन, पटना पहुंची टीम ने SIT के साथ खंगाला घटनास्थल, अब खुलेंगे राज
bihar agriculture minister
फार्मर आईडी में बिहार की बड़ी छलांग, 51 फीसदी किसान बन गए डिजिटल
Jehanabad news
जहानाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना
Ashwini Choubey
DU में ब्राह्मण महिला यूट्यूबर के साथ मारपीट, फाड़े कपड़े, भड़के अश्विनी चौबे