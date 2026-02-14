मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार रंगबाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, इलाके में हड़कंप

Muzaffarpur Latest News: मुजफ्फरपुर में यूपी की तर्ज पर कार्रवाई हुई है. रंगदारी मामले में फरार चल रहे कुख्यात आरोपी के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया. अब मुजफ्फरपुर पुलिस के इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.
Muzaffarpur News: बिहार में इन दिनों बिहार की पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त दिख रही है और उसका असर अब मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है, जहां मुजफ्फरपुर के औराई थाने की पुलिस ने रंगदारी मामले में फरार चल रहे सोनू चौधरी नामक कुख्यात अपराधी के घर पर यूपी की तरह बुलडोजर लेकर पहुंची और बुलडोजर चला दिया है.
दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के अतरार गांव का रहने वाला कुख्यात अपराधी सोनू चौधरी रंगदारी मामले में गिरफ्तारी के डर से काफी दिनों से फरार चल रहा था. जिसके बाद 14 फरवरी, 2026 दिन शनिवार को औराई थाना प्रभारी राजा सिंह कोर्ट से निर्गत कुर्की जब्ती के आदेश के आलोक में दल बल के साथ थाना क्षेत्र के अत्तरार गांव में कुख्यात अपराधी सोनू चौधरी के घर पर पहुंच कर कुख्यात के घर पर बुलडोजर चलवा दिया.
पूरे मामले को लेकर हेडक्वार्टर डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि कोर्ट से आदेश निर्गत होने के बाद औराई थाने की पुलिस की ओर से अपराधी सोनू चौधरी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है.
उन्होंने बताया कि कुख्यात सोनू चौधरी के ऊपर अलग अलग जिलों में अभी तक के जांच में कुल सात संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन औराई थाने में दर्ज रंगदारी के मामले में वह काफी समय से गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था. जिसके बाद कोर्ट की ओर से उसके घर की कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया था और उसी आदेश के आलोक में सोनू चौधरी के घर की कुर्की जब्ती की गई है.
