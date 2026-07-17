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ओह! तो इसलिए आपके गांव में नहीं आ रही है बिजली, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 9 लोगों की करतूत का खुलासा किया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिजली के तार चोर गिरोह का खुलासा किया है. साथ ही बिजली तार चोरी गिरोह के 9 शातिर को गिरफ्तार भी किया है. भारी मात्रा में चोरी के तार भी बरामद किया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 17, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:20 PM IST
ओह! तो इसलिए आपके गांव में नहीं आ रही है बिजली, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 9 लोगों की करतूत का खुलासा किया
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में चोर गिरोह का खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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