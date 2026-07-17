/ओह! तो इसलिए आपके गांव में नहीं आ रही है बिजली, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 9 लोगों की करतूत का खुलासा किया

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मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण इलाकों में बिजली का तार काट कर चोरी करने गिरोह का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. जिले की हत्था थाना पुलिस ने तार चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से चोरी किए गए बिजली के तार भी बरामद किया है.
अंतरजिला गिरोह
पूरे मामले को लेकर डीएसपी पूर्वी -2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी अंतरजिला गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पेशेवर तरीके से बिजली तार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है.
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों में बरियारपुर थाना क्षेत्र के संतोष कुमार, सकरा थाना क्षेत्र के राकेश साह और राजेश कुमार और समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के कमलेश झा, प्रियांशु कुमार,आदर्श कुमार, चंद्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार और अविनाश कुमार शामिल हैं.
गिरफ्तार सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा
डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में हत्था थाना क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में बिजली तार चोरी की कई घटनाएं हुई थी. जिसके के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. गिरफ्तार सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.