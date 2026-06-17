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Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को लगी गोली

मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां सुबह-सुबह हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी है. अपराधी की पहचान वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:44 AM IST
Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को लगी गोली
Image Credit: मुजफ्फरपुर पुलिस

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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