/Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को लगी गोली

Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है. यहां सुबह-सुबह हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी है. अपराधी की पहचान वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि देर रात मुसहरी थाना क्षेत्र के भटौलिया पुल के पास वाहन जांच के दौरान मुठभेड़ हुई है. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया था तो बदमाश पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा था. इसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है. अभियुक्त अमित कुमार सिंह को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.