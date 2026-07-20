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मुजफ्फरपुर: चौकीदार की दोस्तों के साथ शराब पार्टी का वीडियो वायरल, कैसे कामयाब होगी शराबबंदी?

Muzaffarpur News: जिस होटल में चौकीदार का शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है, वह होटल रामपुर हरी थाना के सामने का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रामपुर हरी थाने में नियुक्त चौकीदार राम विजय कुमार हैं. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:13 AM IST
मुजफ्फरपुर: चौकीदार की दोस्तों के साथ शराब पार्टी का वीडियो वायरल, कैसे कामयाब होगी शराबबंदी?
Image Credit: मुजफ्फरपुर: चौकीदार की दोस्तों के साथ शराब पार्टी का वीडियो वायरल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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