/मुजफ्फरपुर: चौकीदार की दोस्तों के साथ शराब पार्टी का वीडियो वायरल, कैसे कामयाब होगी शराबबंदी?

चौकीदार का अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल होना, कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा करता है. बता दें कि यह वही इलाका है, जहां कुछ महीने पहले उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के लिए लाए गए स्प्रिट को बरामद किया था, जबकि इसकी भनक स्थानीय थाना को नहीं हुई थी. अब इस तरह का वीडियो वायरल होने पर लोग पूछ रहे हैं कि जिस चौकीदार पर शराब कारोबारी को पकड़वाने की जिम्मेवारी होती है, जब वही शराब कारोबारी के साथ बैठ कर शराब पिएंगे, तो कैसे शराब कारोबारी पकड़े जाएंगे? अब यह देखना होगा कि क्या चौकीदार के साथ साथ होटल संचालक पर भी कारवाई होती है?