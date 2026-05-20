मुजफ्फरपुर: शराबबंदी को सफल बनाने वाले ही बना रहे पैग! पुलिसवाले का शराब पीते वीडियो वायरल

Muzaffarpur Police Video Viral: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. प्रदेश में शराब पीना तो दूर शराब की खाली बोतल रखना भी गुनाह है. अगर कोई किसी के पास शराब की खाली बोतल भी मिल जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है. इस कानून का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी उत्पाद विभाग के साथ-साथ पुलिस को सौंपी गई है. जिन्हें शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, अगर वही पैग बनाते नजर आएं तो कैसा लगेगा? ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है. यहां एक पुलिसवाले का शराब पीते हुए वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठा है और दूसरा व्यक्ति शराब की पैग बना रहा है. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के बकूची चौक के पास का है. यहां कटरा थाने के डायल 112 पर कार्यरत पीटीसी सफकत खान नामक पुलिस कर्मी बेखौफ होकर एक छोटी सी दुकान के बाहर लगे काउंटर के बीच में बैठकर शराब पी रहा है. इसी बीच वहां पर खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया गया और अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो के वायरल होने बाद अब शराबबंदी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. जब आम लोग शराब का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा मिलती है, अब देखना होगा कि वीडियो में नजर आ रहे पुलिसकर्मी पर जिले के वरिय पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं.