/मुजफ्फरपुर: पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर बना रणक्षेत्र, छात्रों के दो गुटों में खूब हुई मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यहां बुधवार (22 जुलाई) को पॉलिटेक्निक के आखरी परीक्षा के बाद छात्रों के दो गुटों में उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी और फिर एक-दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्र के दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है. इस घटना की सूचना जैसे ही काज़ी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस को आते देख सभी छात्र भाग निकले.