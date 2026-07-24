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मुजफ्फरपुर: पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर बना रणक्षेत्र, छात्रों के दो गुटों में खूब हुई मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों के दो गुटों के बिच जमकर मारपीट हुई. मामूली झगड़े ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी होने लगी. इसके बाद पूरा कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:05 AM IST
मुजफ्फरपुर: पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर बना रणक्षेत्र, छात्रों के दो गुटों में खूब हुई मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल
Image Credit: मुजफ्फरपुर: पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर बना रणक्षेत्र, छात्रों के दो गुटों में खूब हुई मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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