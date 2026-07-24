/मुजफ्फरपुर: पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर बना रणक्षेत्र, छात्रों के दो गुटों में खूब हुई मारपीट और पत्थरबाजी, वीडियो वायरल

राज्य चुनें
मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों के दो गुटों के बिच जमकर मारपीट हुई. मामूली झगड़े ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी होने लगी. इसके बाद पूरा कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. मारपीट और पत्थरबाजी की घटना में कई छात्र जख्मी बताए गए हैं. मारपीट और पत्थरबाजी की घटना का वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने जांच का आदेश दिए हैं. पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले की काज़ी महमदपुर थाना क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का है.
बताया जा रहा है कि यहां बुधवार (22 जुलाई) को पॉलिटेक्निक के आखरी परीक्षा के बाद छात्रों के दो गुटों में उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी और फिर एक-दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्र के दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है. इस घटना की सूचना जैसे ही काज़ी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस को आते देख सभी छात्र भाग निकले.
ये भी पढ़ें-
बताया जा रहा है कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थानों के छात्रों की कंपार्टमेंटल परीक्षा चल रही है. बुधवार को पहली पाली में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त होने के बाद जब छात्र परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे थे, इसी बीच छात्र के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते यह झगड़ा हिंसक हो गया और फिर पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.
वहीं, मामले को लेकर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र के दो गुटों में हुए आपसी विवाद के बाद मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई. काजी मुहम्मदपुर थाना पुलिस को जांच का आदेश दिए गए हैं. फिलहाल, किसी भी छात्र के तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज की जांच के आदेश दिए गए हैं और विधि-सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है.