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मुजफ्फरपुर में खौफनाक 'डेथ पार्टी': खाने की मेज से श्मशान तक का सफर, पत्नी से अवैध संबंध के चलते सिराज ने नौशाद को मार डाला

Muzaffarpur Crime: मुजफ्फरपुर मुर्गा कारोबारी नौशाद आलम हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि सिराज की पत्नी का नौशाद के साथ अवैध संबंध था. साथ ही, पैसे को लेकर भी विवाद चल रहा था, जिसके कारण सिराज ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 07, 2026, 03:26 PM IST

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मुजफ्फरपुर में खौफनाक 'डेथ पार्टी'
मुजफ्फरपुर में खौफनाक 'डेथ पार्टी'

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुर्गा कारोबारी नौशाद आलम की हाल ही में हुई हत्या का मामला सुलझा लिया है. यह हत्या पीर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोविंदपुर छपरा चौर इलाके में हुई थी. इस जघन्य अपराध को तीन आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था. उन्होंने पहले पार्टी देने के बहाने पीड़ित को फुसलाया, उसे खाना-पीना खिलाया और फिर एक बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने शव को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. लेकिन, पुलिस ने मृतक के मोबाईल नम्बर पर हुई बातचीत से पूरा राज खुला गया.

30 अप्रैल को पीर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोविंदपुर छपरा चौर इलाके में मुर्गी व्यापारी नौशाद का शव मिला था. जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. पुलिस की जांच से पता चला कि नौशाद की हत्या के पीछे पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ विवाद और आरोपी की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सिराज सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले पर प्रेस को जानकारी देते हुए ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि नौशाद मूल रूप से कटहरा (वैशाली) का रहने वाला था, लेकिन वह पीर पुलिस स्टेशन इलाके में बस गया था, जहां उसके ससुराल वाले रहते थे. मृतक नौशाद और मोहम्मद सिराज दोस्त थे और मुर्गियों की बिक्री से होने वाली कमाई को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था. इसके अलावा, सिराज की पत्नी का नौशाद के साथ अवैध संबंध था, जिस बात को लेकर सिराज के मन में काफी गुस्सा था.

सिराज ने अपने दोस्तों अशरफ और शहाबुद्दीन के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची. उसने एक पार्टी के बहाने नौशाद को वहां बुलाया. चारों बैठकर पीने के बाद सिराज और उसके साथियों ने एक बिजली के तार से नौशाद का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत बरामद किए हैं, जिनमें मृतक की मोटरसाइकिल और वह बिजली का तार भी शामिल है. फिलहाल, मुख्य आरोपी मोहम्मद सिराज को उसके दो साथियों, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. इन तीनों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

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