Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Muzaffarpur: प्रसाद हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा, नियमों को ताक पर रखकर बना था अस्पताल, नक्शे में ICU का जिक्र तक नहीं

Muzaffarpur: प्रसाद हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा, नियमों को ताक पर रखकर बना था अस्पताल, नक्शे में ICU का जिक्र तक नहीं

Muzaffarpur Prasad Hospital: ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर स्थित ICU में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं. जिस आईसीयू वार्ड में इतना बड़ा हादसा हुआ था, बिल्डिंग के निर्माण नक्शे में उसका जिक्र तक नहीं है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:54 AM IST
Muzaffarpur: प्रसाद हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा, नियमों को ताक पर रखकर बना था अस्पताल, नक्शे में ICU का जिक्र तक नहीं
Image Credit: मुजफ्फरपुर का प्रसाद हॉस्पिटल

About the Author

Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रसाद हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा, नियमों को ताक पर रखकर बना था अस्पताल
Muzaffarpur Prasad Hospital Fire3 min ago
2
Samastipur News24 min ago
3
Begusarai News44 min ago
4
Begusarai News1 hr ago
5
Minor girlJun 11