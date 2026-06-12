/Muzaffarpur: प्रसाद हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा, नियमों को ताक पर रखकर बना था अस्पताल, नक्शे में ICU का जिक्र तक नहीं

बता दें कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर स्थित ICU में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जांच के लिए पांच सदस्यीय एक जांच टीम का गठन किया गया था. इस टीम की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है. जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की कई खामियां सामने आई हैं. घटना के बाद से जांच टीम की ओर से लगातार अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल निर्माण से संबंधित नक्शे की मांग की जा रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से संबंधित नक्शा नहीं सौंपा गया. अब जांच टीम ने अस्पताल से संबंधित नक्शे को नगर निगम से प्राप्त कर लिया है.