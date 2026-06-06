/Muzaffarpur Hospital Fire: 6 लोगों की जिंदगी छीनने वाला प्रसाद अस्पताल सील, लाइसेंस रद्द, मालिक की कब होगी गिरफ्तारी?

Muzaffarpur Prasad Hospital Fire Update: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अस्पताल को सील कर दिया है. इसके साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. अस्पताल के मेन गेट पर फिलहाल ताला लगा दिया गया है. पहले से भर्ती मरीजों को यहां से हटा दिया गया है. वहीं अभी भी कई मरीज आकर लौट रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, आज (शनिवार, 6 जून) नगर निगम की प्रशासनिक और तकनीकी टीम अस्पताल भवन में पहुंचकर बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आने की बात कही जा रही है.