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Muzaffarpur Hospital Fire: 6 लोगों की जिंदगी छीनने वाला प्रसाद अस्पताल सील, लाइसेंस रद्द, मालिक की कब होगी गिरफ्तारी?

Muzaffarpur Hospital Fire News: सुरक्षा मानकों की अनदेखी एवं लापरवाही बरतने को लेकर लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब अस्पताल को सील कर दिया गया है. हालांकि, अस्पताल के मालिक को पुलिस ने अबतक गिरफ्तार नहीं किया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:17 PM IST
Muzaffarpur Hospital Fire: 6 लोगों की जिंदगी छीनने वाला प्रसाद अस्पताल सील, लाइसेंस रद्द, मालिक की कब होगी गिरफ्तारी?
Image Credit: प्रसाद अस्पताल सील हुआ

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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