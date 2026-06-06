/Muzaffarpur Hospital Fire: 6 लोगों की जिंदगी छीनने वाला प्रसाद अस्पताल सील, लाइसेंस रद्द, मालिक की कब होगी गिरफ्तारी?

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Muzaffarpur Prasad Hospital Fire Update: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 6 मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अस्पताल को सील कर दिया है. इसके साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. अस्पताल के मेन गेट पर फिलहाल ताला लगा दिया गया है. पहले से भर्ती मरीजों को यहां से हटा दिया गया है. वहीं अभी भी कई मरीज आकर लौट रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, आज (शनिवार, 6 जून) नगर निगम की प्रशासनिक और तकनीकी टीम अस्पताल भवन में पहुंचकर बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आने की बात कही जा रही है.
अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी एवं लापरवाही बरतने को लेकर लाइसेंस को रद्द किया गया है. सिविल सर्जन ने प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इस घटना संबंध में 7 दिनों के अंदर तथ्यपरक स्पष्टीकरण, आवश्यक अभिलेखों और साक्ष्य मांगे हैं.
उधर, इस मामले में ब्रह्मपुरा थाना मे एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर तत्काल अस्पताल के मेंटेनेन्स मैनेजर, एडमिन मैनेजर और ICU ले डॉक्टर को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि, अस्पताल के मालिक डॉ. उपेंद्र प्रसाद और अस्पताल के निदेशक मंडल में शामिल डॉ. अभिनव कुमार सिंह एवं डॉ. अभिषेक कुमार को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है.
पुलिस का कहना है कि जांच में अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है. अस्पताल के मालिक और निदेशक की भूमिका की भी जांच की जा रही है, अगर उनकी लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.