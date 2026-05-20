मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के सीने में दाग दीं 5 गोलियां, मौके पर हो गई मौत, सामने आया CCTV फुटेज

मुजफ्फरपुर में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ की है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के सीने में 5 गोलियां दाग दीं. इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार प्रॉपर्टी डीलर के पीछे से आ रही दूसरी बाइक पर बैठे दो बदमाशों ने कैसे गोलियां दागीं. मृतक की पहचान वैशाली के महुआ निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है. मृतक की पहचान वैशाली के महुआ निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है. वह मुशहरी के प्रह्लादपुर में अपने मामा अजय झा के घर रह रहा था और वह जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था. आशंका है कि हत्या का कारण जमीन का विवाद हो सकता है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के लिए डीएसपी और सिटी एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे. दूसरी ओर, FSL की टीम भी वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुटी हुई है और मौके से साक्ष्य इकठ्ठा कर रही है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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दरअसल, बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरह से दिनदहाड़े बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की है, इससे पता चलता है कि अपराधी अब भी बेखौफ हैं.

एसपी सिटी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि बुधवार को मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ चौक पर अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर अंकित कुमार को भून दिया है. इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.